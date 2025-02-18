Они оцениваются в 15 триллионов долларов

Соглашение о доступе США к редкоземельным металлам Украины, которое отказался подписать президент Владимир Зеленский, было равноценно "экономической колонизации Украины". США же надеются, что доступ к украинским природным ресурсам поможет преодолеть зависимость от Китая.

Почему США так заинтересованы в украинских полезных ископаемых

Как пишет The Telegraph, если США получат доступ к полезным ископаемым Украины, они смогут избавиться от своей зависимости от китайских поставок. Они необходимы Штатам для производства очень широкого спектра продукции – от ветряных турбин до iPhone и стелс-истребителей.

"Поскольку Вашингтон конкурирует с Пекином как "большое государство", ресурсы Украины, которые оцениваются в 15 триллионов долларов, теоретически могут пригодиться. Согласно общедоступным брифингам НАТО, стратегическое значение минеральных ресурсов Украины "невозможно переоценить более 00 как критически важны как в США, так и в Европе. В них входят графит, литий, бериллий и уран, а также редкоземельные элементы, такие как лантан, церий и неодим", — говорится в статье.

Многие из этих материалов сейчас имеют решающее значение для обороны, зеленой энергетики и даже аэрокосмических технологий. Однако лидер поставок – Китай.

Трамп считает, что США имеют право "захватить национальные активы Украины"

Как известно, Зеленский отверг предложение Трампа. По мнению аналитиков, его агрессивная позиция вызовет протест в европейских столицах, которые сами стремятся к большему сотрудничеству с Киевом относительно полезных ископаемых.

"Похоже, что Трамп по сути действует так, будто американцы имеют право захватить национальные активы Украины в обмен на помощь, которую они оказали до сих пор", — считает Ян Бонд, бывший британский дипломат, являющийся заместителем директора лондонского Центра европейских реформ.

Он подчеркнул, что хотя с начала полномасштабного вторжения России в Украину США предоставили Киеву больше военной помощи, ЕС предоставил гораздо больше финансовой и гуманитарной помощи. Однако Трамп игнорирует этот факт.

"Он разыгрывает мелкого преступника, будто пришел в магазин и сказал: у вас здесь хороший маленький бизнес, было бы досадно, если бы с ним что-то случилось. Это администрация ведет себя как организованный преступный синдикат", — добавил он.

США и ЕС сталкиваются с назревающим конфликтом из-за ресурсов Украины и их стратегического значения. Обе стороны стремятся к диверсификации поставок из Китая, пояснил Брайан Билле из Benchmark Mineral Intelligence.

Как рассказывал "Телеграф", украинские чиновники работают над предложением, которое предоставит Вашингтону больший доступ к природным ресурсам страны, но усилит гарантии безопасности США для Украины. Однако соглашение, которое Министр финансов США привез в Киев, сравнивают с разделением африканских колоний европейцами в 18 веке.