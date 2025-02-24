Украинский блогер Игорь Савчук рассказал, что происходит в США

В США начали атаковать идею "сдать Украину". У Трампа была надежда, что его медиа-союзники из Fox News поддержат миротворческие идеи. Но получил он совсем другое.

Когда министр обороны Трампа Пит Хегсет (Pete Hegseth), пришедший на интервью к Марте Маккалум (Martha MacCallum) на Fox News, он столкнулся с жесткими вопросами. Ведущая прямо спросила:

"Вы сами недавно называли Путина садистом и диктатором. Теперь вы хотите отдать ему Украину? В чем логика?"

Хегсет начал мяться, говорить о "новых подходах" и "необходимости компромисса", но выглядел жалко – это было публичное поражение.

И это было только начало. На канале Fox News выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм (Lindsey Graham) – влиятельный и авторитетный представитель партии. И что он сказал?

"Мы не можем позволить Путину выиграть, потому что после Украины он пойдет дальше. Это прямая угроза США".

Это прямой ответ всем, кто предлагает бросить Киев.

Еще один удар Трамп получил от New York Post – консервативного издания, принадлежащего Руперту Мердоку (Rupert Murdoch) – тому, кто контролирует Fox News. На первой полосе газеты появилось название:

"Диктатор – это Путин, а не Зеленский"

Это был явный ответ трампистам, пытавшимся раскручивать тезис, что "в Киеве сидит коррумпированный диктатор".

Но самый болезненный удар Трамп получил от Wall Street Journal. Эта газета – главный голос американских бизнес-кругов. Именно ее читают самые влиятельные республиканцы и инвесторы, и вот что они написали в редакционной статье:

"Сдача Украины станет катастрофой для США. Если мы бросим Киев, Китай сразу же пойдет на Тайвань и Америка будет выглядеть слабой, как никогда".

То есть, все главные правые медиа, включая те, которые контролирует Мердок, открыто дали сигнал: "Сдавать Украину – это политическое самоубийство".

И это не просто мнение отдельных медиа – это отражение настроений американского общества. В США никто не любит Путина. Исключения – это маргиналы, полезные идиоты и откровенные путинисты, которых мизерный процент. Американцы могут спорить об экономике, социальных вопросах, о самом Трампе – ​​но есть одна вещь, объединяющая и демократов, и республиканцев: любимый политик не должен выглядеть как слабак перед Кремлем. А если Трамп "договорится" с Путиным так, что это будет выглядеть как капитуляция США перед диктатором, то его рейтинг рухнет быстрее, чем падали башни Трампа в финансовых кризисах.

Он это отлично понимает. Помнит, что произошло с рейтингом Байдена после позорного вывода войск из Афганистана в 2021 году. Тогда мир наблюдал хаос в Кабуле, сцены паники, американские вертолеты, эвакуирующие людей с крыш – и это окончательно подорвало имидж Байдена как сильного лидера. В Америке не любят поражения. Они могут иметь разные взгляды на политику, но никто не хочет видеть США в роли страны, проигрывающей войну Кремлю.

И вот теперь у Трампа дилемма. Он не может просто взять и бросить Украину, потому что тогда станет главным виновником провала. Не может заставить Киев согласиться на капитуляцию, потому что Украина уже доказала, что не сдается. И главное – он не может пойти на открытый союз с Путиным, потому что это будет самоубийство для его рейтинга.

Так что его "гениальный мирный план" обернулся большим пшиком. Вместо триумфального возвращения как миротворца, Трамп обнаружил, что у него осталось всего два варианта: либо нажать на Путина, чтобы тот уступил, либо смириться с тем, что Киев его не боится. Во всяком случае, ему придется выбирать между имиджем сильного лидера и попытками угодить кремлевскому диктатору. И если он выберет второй – американцы ему этого не простят.

Источник: пост Савчука в Facebook.