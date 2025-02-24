Український блогер Ігор Савчук розповів, що відбувається у США

В США почали атакувати ідею "здати Україну". У Трампа була надія, що його медіа-союзники з Fox News підтримають "миротворчі" ідеї. Але отримав він зовсім інше.

Коли міністр оборони Трампа Піт Гегсет (Pete Hegseth),, прийшов на інтерв’ю до Марти Маккалум (Martha MacCallum) на Fox News, він зіткнувся з жорсткими питаннями. Ведуча прямо запитала:

* "Ви самі нещодавно називали Путіна садистом і диктатором. Тепер ви хочете віддати йому Україну? В чому логіка?"

Гегсет почав м’ятися, казати про "нові підходи" і "необхідність компромісу", але виглядав жалюгідно – це була публічна поразка.

І це був лише початок. На каналі Fox News виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем (Lindsey Graham) – впливовий та авторитетний представник партії. І що він сказав?

* "Ми не можемо дозволити Путіну виграти, бо після України він піде далі. Це пряма загроза для США".

Це пряма відповідь усім, хто пропонує кинути Київ.

Ще один удар Трамп отримав від New York Post – консервативного видання, яке належить Руперту Мердоку (Rupert Murdoch) – тому самому, хто контролює Fox News. На першій шпальті газети з’явився заголовок:

* "Диктатор – це Путін, а не Зеленський"

Це була явна відповідь трампістам, які намагалися розкручувати тезу, що "в Києві сидить корумпований диктатор".

Але найбільш болючий удар Трамп отримав від Wall Street Journal. Ця газета – головний голос американських бізнес-кіл. Саме її читають найвпливовіші республіканці та інвестори, і ось що вони написали у редакційній статті:

* "Здача України стане катастрофою для США. Якщо ми кинемо Київ, Китай відразу ж піде на Тайвань, і Америка буде виглядати слабкою, як ніколи".

Тобто всі головні праві медіа, включаючи ті, які контролює Мердок, відкрито дали сигнал: "Здавати Україну – це політичне самогубство".

І це не просто думки окремих медіа – це віддзеркалення настроїв американського суспільства. У США ніхто не любить Путіна. Винятки – це маргінали, корисні ідіоти та відверті путіністи, яких мізерний відсоток. Американці можуть сперечатися про економіку, соціальні питання, про самого Трампа – але є одна річ, яка об’єднує і демократів, і республіканців: улюблений політик не має виглядати як слабак перед Кремлем. А якщо Трамп "домовиться" з Путіним так, що це виглядатиме як капітуляція США перед диктатором, то його рейтинг обвалиться швидше, ніж падали вежі Трампа у фінансових кризах.

Він це чудово розуміє. Пам’ятає, що сталося з рейтингом Байдена після ганебного виведення військ з Афганістану у 2021 році. Тоді світ спостерігав хаос у Кабулі, сцени паніки, американські вертольоти, що евакуюють людей з дахів – і це остаточно підірвало імідж Байдена як сильного лідера. В Америці не люблять поразок. Вони можуть мати різні погляди на політику, але ніхто не хоче бачити США в ролі країни, яка програє війну Кремлю.

І ось тепер у Трампа дилема. Він не може просто взяти й кинути Україну, бо тоді стане головним винуватцем провалу. Не може змусити Київ погодитися на капітуляцію, бо Україна вже довела, що не здається. І головне – він не може піти на відкритий союз із Путіним, бо це буде самогубство для його рейтингу.

Так що його "геніальний мирний план" обернувся великим пшиком. Замість тріумфального повернення як миротворця, Трамп виявив, що у нього залишилося лише два варіанти: або натиснути на Путіна, щоб той поступився, або змиритися з тим, що Київ його не боїться. У будь-якому разі, йому доведеться обирати між іміджем сильного лідера та спробами догодити кремлівському диктатору. І якщо він вибере друге – американці йому цього не пробачать.

Джерело: пост Савчука у Facebook.