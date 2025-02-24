Париж и Лондон вместе попробуют убедить Трампа изменить позицию по Украине, — WSJ

Политики предложат конкретный план

Великобритания и Франция будут вместе пытаться повлиять на позицию США в отношении Украины. В ближайшее время премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон посетят Вашингтон, где вместе будут призывать президента США Дональда Трампа прекратить двусторонние мирные переговоры с Москвой.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, Стармер и Макрон договорились скоординировать свои действия в попытке повлиять на план Трампа по прекращению войны. По оценке политиков глобальная безопасность столкнулась с "решающим моментом". Глава Франции проведет отдельные переговоры с Трампом уже 24 февраля. Британский лидер должен встретиться с главой США в Вашингтоне 27 февраля.

Что предложат Трампу Париж и Лондон

Инициатива Франции и Британии предусматривает, что США могут не разворачивать свои силы в Украине, однако в случае угрозы со стороны РФ европейские войска будут иметь право задействовать системы ПВО и привести в готовность ВВС в соседних странах. В задачи британских и французских войск войдет защита инфраструктуры, городов и портов в Черном море. По словам собеседников издания, без поддержки Трампа европейский план по отправке миротворцев будет сложно реализовать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп говорил в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Разница с его нынешней позицией колоссальна.