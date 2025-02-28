У противника нет там никаких продвижений

Покровский капкан. Политическое значение понятно. С одной стороны выход на административную границу Донецкой области, можно хотя бы гипотетически угрожать Днепру. Ну а после успешного штурма освободившиеся силы (потому что идти на Днепр никто не планировал) бросить на штурм главной и последней опорной агломерации Украины в Донецкой области. На Константиновку-Дружковку-Краматорск-Славянск. В общем, простой и гениальный план. Был. Потому что фантазировать про Константиновку и Краматорск можно долго. Но на фразе "сперва быстро возьмем Покровск" весь роскошный план летит в мусорник

Для оккупантов Покровск превратился в чемодан без ручки. Взять не могут, бросить жалко. У противника нет никаких продвижений. При этом штурмы идут в режиме 24 на 7. Другое дело, что никаких внятных результатов этих штурмов нет. Наступление забуксовало и даже удержание захваченных участков требует постоянного закачивания резервов. Судя по упорству, командование противника уже поторопилось доложить об окружении (возможно, частичном) города. И теперь просто не может позволить себе отступать

Наступление противника на Покровск зашло в тупик еще неделю назад. Первым "звоночком" стал неудачный штурм позиций 110 бригады, который закончился не просто неудачей, а фиаско. 110-ка пошла вперед, и выбила противника с их же позиций. Дальше таких сообщений стало больше. Месяц противник пробивался к дороге Покровск – Бахмут по 200 метров в день со страшными потерями. Пробились, закрепились, но… были с треском и потерями выбиты обратно

В Котлино, куда противник все-таки пробился, их ждал настоящий кошмар. В лице 25-ой бригады украинских десантников. Из Котлино оккупантов даже не выбивали. Их там разбирали просто на месте. В результате остатки штурмовых групп противника спонтанно и самостоятельно приняли решение отойти "на более выгодные позиции". Подальше от недружелюбной десантуры. Далее очень жестко противника выбили из Песчаного, с позиций возле реки Солененькая, из Успеновки

При этом противник не уходит в глухую оборону, что было бы логичным в этой ситуации. Они ежедневно продолжают кидать все новые силы на штурм. Как будто у них результативное наступление, а не массовый падеж скота. При этом в общем количестве российских военных на направлении, собрать необходимое количество штурмовиков все сложнее. Именно штурмовые группы массово полегли раньше

Очевидно, что для достижения результата резервов на месте уже не хватает. Необходимо перекидывать с направлений рядом. С Ново-Павловского? С Константиновского? Но там очень жесткая ситуация. И попытки снять оттуда значительные закончатся украинским контрударом. Какая там полная оккупация Донецкой области? Не свернуть бы шею и не покатиться бы назад. В общем, фраза "Увидеть Париж и умереть" в который раз стала для россии пророческой. Просто в этот раз в слове Париж они допустили много ошибок. И получилось Покровск. На общий результат это не влияет

Друзья, кто хочет помочь в текущих вопросах, а это вечные ремонты авто, есть доброе слово, молитвы и донаты. Разом до Перемоги

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Источник: Facebook Кирилл Сазонов