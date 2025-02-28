У противника немає там жодних просувань

Покровський капкан. Політичне значення зрозуміле. З одного боку вихід на адміністративний кордон Донецької області, можна хоча б гіпотетично загрожувати Дніпру. Ну а після успішного штурму сили, що звільнилися (бо йти на Дніпро ніхто не планував) кинути на штурм головної та останньої опорної агломерації України в Донецькій області. На Костянтинівку-Дружківку-Краматорськ-Слов’янськ. Загалом, простий та геніальний план. Був. Тому що фантазувати про Костянтинівку та Краматорськ можна довго. Але на фразі "спочатку швидко візьмемо Покровськ" весь розкішний план летить у смітник

Для окупантів Покровськ перетворився на валізу без ручки. Взяти не можуть, покинути шкода. У противника немає жодних просувань. При цьому штурми йдуть у режимі 24 на 7. Інша справа, що жодних виразних результатів цих штурмів немає. Наступ забуксував і навіть утримання захоплених ділянок потребує постійного закачування резервів. Судячи з завзятості, командування противника вже поквапилося доповісти про оточення (можливо, часткове) міста. І тепер просто не може дозволити собі відступати

Наступ противника на Покровськ зайшов у глухий кут ще тиждень тому. Першим "дзвіночком" став невдалий штурм позицій 110 бригади, який закінчився не просто невдачею, а фіаско. 110 пішла вперед, і вибила супротивника з їхніх же позицій. Далі таких повідомлень побільшало. Місяць противник пробивався до дороги Покровськ — Бахмут по 200 метрів на день зі страшними втратами. Пробилися, закріпилися, але... були з тріском і втратами вибиті назад

У Котліно, куди противник таки пробився, на них чекав справжній кошмар. В особі 25-ої бригади українських десантників. З Котліного окупантів навіть не вибивали. Їх там розбирали просто на місці. В результаті залишки штурмових груп противника спонтанно і самостійно вирішили відійти "на вигідніші позиції". Далі від недружньої десантури. Далі дуже жорстко противника вибили з Піщаного, з позицій біля річки Солененька, з Успенівки

При цьому противник не йде в глуху оборону, що було б логічним у цій ситуації. Вони щодня продовжують кидати нові сили на штурм. Начебто у них результативний наступ, а не масовий падіж худоби. При цьому в загальній кількості російських військових на напрямку зібрати необхідну кількість штурмовиків все складніше. Саме штурмові групи масово полягли раніше

Очевидно, що для досягнення результатів резервів на місці вже не вистачає. Необхідно перекидати з напрямків поряд. З Ново-Павловського? З Костянтинівського? Але там дуже жорстка ситуація. І спроби зняти значні сили звідти закінчаться українським контрударом. Яка там повна окупація Донецької області? Не згорнути б шию і не покотитися назад. Загалом, фраза "Побачити Париж і померти" вкотре стала для Росії пророчою. Просто цього разу в слові Париж вони припустилися багатьох помилок. І вийшло Покровськ. На загальний результат це не впливає

Друзі, хто хоче допомогти у поточних питаннях, а це вічні ремонти авто, є добре слово, молитви та донати. Разом до Перемоги

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Джерело: Facebook Кирило Сазонов