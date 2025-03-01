Военный обозреватель Денис Попович – о том, правильно ли поступил Зеленский, и почему "мирные планы" Трампа теперь можно выбрасывать в мусорник

Методы газлайтинга и абьюзинга, которые сегодня применили Трамп и Вэнс по отношению к Владимиру Зеленскому, напомнили мне 1990-е годы.

Тот самый прекрасный период моей розовой юности, когда я все это видел своими глазами. Бригадные ребята, вот это вот все.

Подходят к тебе на улице два гопника и говорят: "Эй, чувак, у тебя проблемы. Мы тебе поможем! Не хочешь, чтобы мы тебе помогли? Тогда у тебя еще большие проблемы".

Кто оказывался в такой ситуации, тот знает, что из нее существует два выхода.

Первый. Ты подчиняешься, и тогда у тебя забирают кошелек, часы, любимый кассетный плеер и куртку. Когда-нибудь, возможно, ты сможешь обратиться к этим гопникам за помощью против других гопников. Может, тебе помогут, но скорее всего, наваляют, сначала одни, а потом другие. Такова печальная судьба объекта, "шестерки".

Второй. Объяснить гопникам, почему они не правы. Тогда либо тебя сильно побьют, либо, может быть, ты побьешь. Но в любом случае ты не потеряешь субъектность.

Зеленский избрал второй вариант.

Если вы скажете мне, что Овальный кабинет Белого Дома – это не Троещинский рынок, а Президент Украины – это не лавочник, который защищает от рэкетиров прилавок с джинсами за 20 долларов пара – вы будете правы.

Так же вы будете правы, если скажете, что задачей украинской делегации было привезти результат, а не ссору с президентом США.

Но, к сожалению, это только в том случае, когда речь идет именно о дипломатии, а не об абьюзинге. Ибо правила переговоров в стиле 1990-х сегодня устанавливал не Зеленский. Ему их навязали люди, решившие, что они пацаны на районе. Следовательно, оставалось либо принять, либо не принять этот вызов. А дальше см. п.1 и п.2.

Что будет дальше с этим миром – мне неизвестно. Хотя известно, я уже писал о Третьей мировой войне. Пока точно ясно только одно. Проект рыжего Донни "мир за 24 часа" накрылся медным тазом. Потому что рэкет в исполнении руководителя Белого дома — это не дипломатия.

Источник: сообщение Дениса Поповича в Facebook