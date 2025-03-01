"Уважаю американский народ": Зеленский сказал, будет ли извиняться перед Трампом за скандал в Белом доме

Зеленский считает, что отношения с Трампом "еще можно спасти"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не должен извиняться перед президентом США за спор, который произошел в Белом доме. Он отметил, что не считает себя виновным в чем-либо.

Об этом Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу Fox News. Отвечая на вопрос ведущего Брейта Байера, Зеленский сказал, что всегда относился к США с уважением.

"Я уважаю президента и уважаю американский народ. Я думаю, что мы должны быть очень открытыми и очень честными, и я не уверен, что мы сделали что-нибудь плохое", — отметил он.

Зеленский добавил, что в войне против российского режима американский и украинский народ должны быть на одной стороне. Он выразил надежду, что Трамп это поймет. Также Зеленский считает, что отношения с Трампом "еще можно спасти". Речь идет не об отношениях двух людей, а о партнерстве двух государств и двух народов.

Напомним, что в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, подписание соглашения о полезных ископаемых. О ходе встречи возник скандал: Зеленский поспорил с Трампом и представителем его администрации Джей Ди Вэнсом. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности. Но западные СМИ среди приходят к выводу, что скандал умышленно спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

После этого переговоры были досрочно прерваны, а Трамп выступил с очередной порцией заявлений, в которых обвинил в инциденте Владимира Зеленского и заявил, что украинский президент, мол, не выглядит человеком, который хотел бы прекратить войну.