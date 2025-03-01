"Квартал 95" отреагировал на перепалку между Зеленским и Трампом. К чему здесь рояль

Бывшие коллеги президента юмористически отреагировали на встречу президента Украины и США

Студия "Квартал 95" отреагировала на спор между президентом США Дональдом Трампом, его вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Бывшие коллеги главы государства были не многословны.

Они опубликовали фото, на котором изображен рояль черного цвета и черная банкетка. На музыкальном инструменте надпись Trump.

Скорее всего, реакция "Квартала 95" — это отсылка к номеру с Зеленским — тогдашним актером студии, где он играет на рояле без рук и без штанов.

Видео, где Зеленский играет на рояле можно просмотреть ниже:

Что предшествовало

28 февраля во время встречи в Белом доме между Трампом, его вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Зеленским произошел спор. Ди Вэнс отметил необходимость дипломатического урегулирования войны, а Трамп заявил, что якобы не видит благодарности за оказанную американскую помощь и что Украина "не имеет на руках нужных карт".

Их спор даже вызвал шквал мемов. Вы можете посмотреть интересную подборку в материале "Телеграфа" по ссылке.

Также "Телеграф" следил за встречей президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа.