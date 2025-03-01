Журналист издания "Экономическая правда" Богдан Мирошниченко оценил способности Европы по производству вооружения

Уверен, вас сейчас волнует вопрос, смогут ли Украина и Европа защищать себя своими силами, без помощи США. Попробуем ответить.

США поставили в 2024 году технику на 20 млрд дол. Это те объемы, которые нужно будет компенсировать. Казалось бы, эти 20 млрд долл. – сущие копейки для ЕС и Британии, чей совокупный ВВП составляет более 20 трлн.

Но на самом деле проблема не только в деньгах. Все упирается в физическое наличие оружия на складах и способности стран производить столько военной продукции.

За три года войны Евросоюз и Британия опустошили собственные склады и начали восстанавливать атрофированную промышленную базу. Однако оказалось, что даже сравниться по объемам производства с Россией после 30 лет застоя – сверхсложная задача.

Ярко это демонстрирует поставки Украине 1 млн новых артиллерийских 155-мм боеприпасов от ЕС, растянувшихся на почти два года вместо первоначального плана в 12 месяцев. Соединенные Штаты тоже срывают графики и производят еще меньше артиллерийских снарядов. К концу 2024 года они только вышли на мощности около 55 тыс. штук в месяц – это меньше, чем производит один немецкий концерн Rheinmetall.

У американцев есть большие складские запасы, возможность контрактовать своих союзников и договариваться о боеприпасах для Украины, пользуясь политическим влиянием и связями. Подобное делают и страны Евросоюза, поставив в 2024 году 500 тысяч снарядов по "чешской инициативе", по которой снаряды покупали по всему миру.

Только совместными усилиями союзники смогли обеспечить Украину минимально необходимым количеством снарядов для продолжения сопротивления. Если американские боеприпасы выпадут из поставок, может образоваться "дыра", закрыть которую будет тем еще вызовом.

В 2025 году страны Евросоюза планируют самостоятельно произвести уже 2 млн. боеприпасов, реализовав рекордные государственные заказы для оборонных компаний, и еще определенное количество купить на мировом рынке. Но это еще значительно меньше возможностей РФ и КНДР. К тому же не все производимые новые боеприпасы пойдут в Украину.

Важную роль в США играют и в поставках бронетехники. Если сосредоточиться только на происхождении военной техники, оставив за скобками американское финансирование контрактов и привлечение их международных связей, то, по данным Oryx, танки нам поставляет в основном ЕС. В то же время американцы поставили около четверти всех БМП, около половины БТРов и двух третей четырехколесных бронемашин.

США обеспечили половину поставок буксированной артиллерии, а также производят много высокотехнологичного оружия, аналоги которого будет найти очень трудно: разные радары, инженерное оборудование, системы залпового огня HIMARS и ракеты к ним, зенитно-ракетные системы Patriot вместе с ракетами, ракетами AIM-9M. AGM-88 HARM. В конце концов, Украина использует данные американских военных разведывательных спутников и связь Starlink.

Евросоюз и Британия могут заменить некоторые американские системы на собственные аналоги. К примеру, вместо машин Bradley – шведские CV-90 или немецкие Puma. Вместо систем ПВО HAWK – германские IRIS-T, вместо систем Patriot – франко-итальянские SAMP-T.

Однако попытка резко увеличить европейское производство нового оружия, особенно высокотехнологичного, может упереться в проблему масштабирования так же, как это было со снарядами. Чтобы быстро восполнить пробел от выпадения поставок из США, ЕС потребует существенных изменений в своей оборонно-промышленной политике.

К примеру, странам придется найти инструменты для приоритизации поставок военной техники Украине. Снять ограничения на финансирование оборонной промышленности Европейским инвестиционным банком и увеличить военные бюджеты, чтобы подать положительный сигнал частным кредиторам и оборонным компаниям. Преодолеть дефицит кадров, образовавшийся вследствие быстрой расконсервации производственных мощностей. Обустроить логистическую инфраструктуру и создать критические компоненты.

Но самым большим вызовом для Евросоюза будет научиться действовать вместе: совместно покупать оружие и совместно строить цепи поставок.

Проблема в том, что европейская военная техника дорога даже по американским меркам, а ее заказы – фрагментированы, то есть каждая страна сама ищет поставщика, договаривается о цене и прописывает стандарты. От этого оборонительные возможности дублируются, теряется эффект масштаба и предсказуемость заказа для дальнейших инвестиций компаний в развитие производства.

Европейским же странам нужно объединиться, совместно привлечь средства, спланировать будущие закупки, стратегически определить круг подрядчиков, заключить долгосрочные контракты с адекватными ценами и превратиться в крупного сильного игрока на рынке вооружений.

Первые шаги по совместным закупкам вооружений страны Евросоюза сделали в ноябре 2024 года. Правда, бюджет этих закупок составит мизерные 300 млн. евро. Но инструмент имеет перспективу масштабирования в будущем.

Еще один вызов – Евросоюз должен стратегически определить, что он будет производить сам, а что – покупать за границей.

Разработка и масштабирование производства аналогов американских систем вооружения может длиться довольно долго. Некоторые образцы европейской военной техники могут значительно уступать американским по цене, качеству и скорости производства, от чего будет проигрывать конечный пользователь, то есть Силы обороны Украины.

Но отдельные страны ЕС могут по политическим причинам лоббировать заказы именно для своих компаний вместо того, чтобы поставить эффективность на первое место. Яркий пример последовал при развитии совместной системы противовоздушной обороны "Небесный щит", когда Германия настаивала на "быстрой и надежной" закупке американских систем ПВО Patriot, а Франция — на "медленных, но европейских" поставках франко-итальянских SAMP-T.

Учитывая очевидные недостатки европейской оборонно-промышленной базы, вероятно часть оружия блока все же придется покупать у США. В администрации Трампа рассматривают вариант, при котором европейские страны смогут покупать американское оружие для Украины. Таким образом Силы обороны не потеряют критически важные поставки американской техники, Европа будет просто платить больше денег, а Соединенные Штаты вместо бюджетных расходов на этом будут зарабатывать сверхприбыли.

Идея кажется не такой плохой, учитывая, что Евросоюз имеет больше денег, чем реально способен потратить на собственных оборонных заводах. Но с опцией "докупки" дефицитного оружия у Штатов следует соблюдать осторожность, ведь США может в один момент перестать выдавать экспортные лицензии на определенные виды вооружения или технологии, стремясь избежать эскалации конфликта с россиянами.

Переоценивать риск возможного американского эмбарго на оружие тоже не стоит. Вряд ли США будет делать резкие шаги к потере одного из крупнейших в мире рынков вооружения и толкать конкурентов из европейских концернов к импортозамещению своих технологий.

В долгосрочной перспективе европейским странам политически и экономически выгоднее покупать оружие у себя, развивая промышленность и предоставляя людям рабочие места. Более того, локализация производства предоставит приоритет в поставках европейскому заказчику в случае военного обострения в другой части света, например в Азии или на Ближнем Востоке.

Но кратко- и среднесрочно европейский "протекционизм" будет неизбежно ограничиваться неспособностью делать определенную номенклатуру дешево, качественно и быстро. Потому опора в определенной степени на внешние закупки может стать спасением.

В заключение скажу, что ставка Украины на развитие собственного оборонного комплекса полностью себя оправдала. И у нас нет другого выхода, чем продолжать развивать собственное оружейное производство и привлекать в оборонку еще больше европейских инвестиций. Политическая конъюнктура сейчас очень подходящая.

Источник: пост Мирошниченко в Facebook.