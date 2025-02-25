Сколько Украина продержится без оружия от США: назван критический термин

Украина производит собственное оружие, но мы будем испытывать в основном нехватку систем ПВО

У Украины достаточно запасов оружия для продолжения боевых действий в нынешнем темпе только до середины 2025 года без военной поддержки США. После исчерпания американских запасов украинские вооруженные силы потеряют возможность наносить удары на большие расстояния и эффективно защищать свои тыловые позиции.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших западных чиновников.

"Мы можем продержаться, возможно, полгода или год, чтобы дать Европе время наладить производство боеприпасов", — отметил Николай Белесков, старший аналитик украинской благотворительной организации "Вернись живым". По его словам, Украина может понести определенные потери, возможно, потерять часть территории, но "у нас нет другого выбора, как бороться, несмотря на трудности".

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии POLITICO подчеркнул: "Самый мощный рычаг влияния, который имеет Трамп на Украину, — это угрожать неснабжением оружия. На мой взгляд, у нас есть шесть месяцев, прежде чем мы действительно начнем ощущать нехватку оружия на линии фронта".

Европа готовится компенсировать возможный дефицит

Европейские страны уже активно готовятся к возможному прекращению американской помощи. В 2024 году Европейский Союз, Великобритания и Норвегия совместно предоставили Украине около 25 миллиардов долларов военной помощи — это больше, чем США направили в том году. ЕС существенно увеличил производство артиллерийских снарядов и сейчас обсуждается возможность увеличения помощи ЕС до 30 миллиардов долларов в этом году.

По данным Кильского института, с февраля 2022 года по конец 2024 года США потратили 64 миллиарда евро на военную поддержку Украины, тогда как Европа, включая Великобританию и Норвегию, внесла почти 62 миллиарда евро.

В то же время, Украина создала мощную оборонную промышленность, которая сейчас производит оружие на 30 миллиардов долларов в год, что в шесть раз больше, чем в 2023 году. В 2024 году Украина произвела около 1,5 миллиона беспилотников, ставших основным видом обороны вдоль линии фронта. В этом году, по словам украинских чиновников, планируется изготовить 3000 ракет и 30000 беспилотников дальнего радиуса действия.

Наибольшей проблемой, по мнению аналитиков, будет отсутствие средств противовоздушной обороны американского производства, в частности, систем Patriot, которые могут сбивать российские баллистические ракеты. Европа просто не производит достаточное количество таких систем, а в некоторых случаях просто не имеет их.

Также ранее Телеграф сообщал, сколько целей уничтожено в небе Украины за три года войны. Речь идет о десятках тысяч объектов разного вооружения.