Экснардеп и действующий военнослужащий ВСУ Егор Фирсов о реальных последствиях возможной остановки американской помощи

Я не хотел публиковать этот обширный текст, но решил.

Если Америка нас покинет. Мой субъективный взгляд.

Как-то к нам приехал журналист из США и спросил, что у вас на вооружении такое, что вы можете похвалить?

Я почесал затылок. Не хотелось его обижать, но из американского в моей бригаде – которая, на минуточку (!), третий год держит первую линию на самом сложном направлении – у нас был только Starlink…

В воображении обывателей, и даже политиков, много того, что уже давно не соответствует действительности. Ситуация на поле боя меняется очень быстро и то, что вчера считалось богом войны, сегодня в военном пантеоне далеко не на первых местах.

Итак, чтобы понять последствия возможной остановки американской помощи для фронта, давайте проанализируем, в чем мы сегодня реально зависимы от США.

Первое – это даже не оружие, а связь. Starlink! Если он ляжет – проблемы начнутся мгновенно: пехота в опорных пунктах, разведка, экипажи дронов, артиллеристы, штабы в бригадах и батальонах… — все используют Starlink.

С помощью WhatsApp можно легко дозвониться до крайней позиции и поговорить с бойцом по видеосвязи. После уничтожения любого объекта fpv-дроном мы сразу пересылаем это видео в штаб, что дает командирам в реальном времени понимать ситуацию на поле боя.

Если Starlink отключат – в первый же час может начаться дезорганизация управления. К тому же могут отказать некоторые дроны, работающие исключительно с помощью спутников.

Говорю честно: мне кажется, что Starlink все же не отключат. Ибо это будет уже не просто остановка помощи, а откровенно враждебное действие в пользу России. Вряд ли новая администрация решится на такую демонстративную враждебность по отношению к украинскому народу.

Но мы должны быть к этому готовы. И уже "вчера" работать над альтернативой обеспечения себя связью.

Например, противник создал альтернативную связь – это wifi мосты – широкий Wi-Fi, где можно подключиться к Интернету.

Время у нас есть. Без паники. Но этот ресурс нужно использовать эффективно, потому что проблемы могут начаться очень неожиданно.

Второй момент, где мы существенно зависим от США — ПВО. В частности, системы Patriot и снаряды к ним. Следует срочно искать альтернативы: и поставок, и самих систем. В противном случае украинские города будут беззащитными. Этот пункт должен быть одним из первых на переговорах с Европой.

Теперь к хорошим новостям. Не зря эту войну называют "первой дроновой" — это значит, что большинство поражений осуществляется дронами разных типов. И преимущественно эти дроны не из США. Но знаю, что разными, в том числе неправительственными путями США, финансируют некоторые проекты.

Первоначально дроны были китайские. Сейчас есть fpv, которые почти полностью (вместе с комплектующими!) произведены в Украине.

Ориентировочно, от 80% всех поражений производятся дронами.

Использование других видов оружия значительно снизилось по сравнению с 22-23 годом.

Использование артиллерии сейчас снизилось в десяток раз по сравнению с тем шквалом, который был в 22 году. Даже со стороны неприятеля. Артиллерийские системы изношены, снарядов стало гораздо меньше, они не точны. Артиллерия сейчас используется для важных, но узких, конкретных задач. Или страхуют БПЛК во время плохой для дронов погоды.

Что касается снарядов для дронов, то здесь вообще у нас работает "теневой ВПК", который и при большом желании уничтожить невозможно.

В тысячах подвалов и сельских домов производятся боеприпасы разных типов. Раскручиваются устаревшие советские мины, в мультиварках расправляется взрывчатое вещество и делаются те боеприпасы, которые нам нужны. Причем разных типов — от фугаса до термобара. Это, конечно, очень упрощенно. На самом деле мы создали целую индустрию самообеспечения себя снарядами для дронов.

В том числе уже работают полсотни официальных производителей БК.

Именно этот "теневой" и официальный ВПК дал нам БК, которые и уничтожили 80 процентов целей за последний год.

Все это я пишу к тому, что Himars или Гаубица "777" уже давно не короли фронта. На фронте царствует дрон!

Кстати, относительно Himars. К сожалению, враг уже давно нашел возможности спуфинга наших выстрелов заменой координат. Ракеты прилетают, но не туда… Эффективность Himars к сожалению снизилась.

Я не знаю, осознают ли это американцы, но такая горькая правда – комплексы, которые стоят сотни миллионов долларов, иногда не приносят адекватного результата. Ими нужно было активно разрушать все в первый год войны. Но тогда было ограничено для нас количество снарядов. Время значительных возможностей было упущено.

Далее – противотанковый комплекс Jevelin. Конечно, это немаловажная штука. Она спасла нас в первые месяцы. Но сейчас — это давно не то оружие, которое решающее на поле боя. Если в месяц есть несколько результативных применений Jevelin по всему фронту – это хорошо. Для сравнения — дроны производят более 10 тысяч верифицированных поражений в месяц.

Теперь о разведке Пентагона. Это не моя компетенция, но думаю, что США делились стратегической информацией о планах врага, переброске войск, данным спутниковых съемок. И, конечно, любая информация о враге — имеет важность.

Трудно сказать, смогут ли европейцы или кто-нибудь другой стать альтернативным источником таких разведданных. Возможно, это усложнит нам поражение целей на территории РФ.

Но одно могу сказать точно: взводы, роты и бригады никогда системно не пользовались данными Пентагона, чтобы уничтожить конкретную позицию врага на передовой. (Или это делалось крайне редко, в рамках специальных операций, как исключение).

Современные битвы очень маневренны и динамичны. Если с какого-то места стрелял танк, то эта локация актуальна короткий промежуток времени. Отстрелявшись, танк быстро едет прятаться, и даже заметает за собой следы.

Поэтому на результативность именно боевого процесса прекращение передачи развединформации не должно повлиять.

Я вообще вижу больше угроз для фронта от проблем в нашей пехоте, чем в прекращении помощи любой из сторон. Но это уже наша домашняя задача.

Сразу скажу, что кроме перечисленного США финансирует еще много программ, таких как наши учения, не военные программы, а также оказывают влияние на различные учреждения, которые также предоставляют нам финансирование.

Но сейчас речь идет о первоочередной критичности.

Также я не хочу уменьшать роль каких-либо видов вооружения.

В военном деле важно разнообразие.

Даже если это Javelin – который использовали раз в год, во время сильного ливня – где все дроны перестали работать.

И этот текст не к тому, что можно послать всех к чертям и противостоять такому врагу как РФ без поддержки извне. Как говорится, вместе и отца легче бить. Но если вдруг так произойдет, что мы все же останемся без поддержки США, или даже под давлением администрации Трампа, то знайте: мы, украинский народ, за эти годы прошли большой путь и проделали очень много. И, к счастью, в военном плане мы стали гораздо менее зависимы от партнеров.

Надо понять: наши друзья и основные союзники сегодня — дроны. И те золотые руки и головы, которые их производят. А они точно не изменят.

Поэтому, да, если вдруг так произойдет, без поддержки США нам будет сложно. Иногда – очень! Война не "кончится через 24 часа", Украина заплатит за мир в Европе большую цену, чем могла бы. Пусть это будет на совести конкретных политиков, а не американского народа. Но мы сможем выстоять. Если будем вместе. Как в первые дни…

Источник: сообщение Егора Фирсова в Facebook.