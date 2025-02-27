Настоящие союзники: Финляндия закажет для Украины вооружение на сотни миллионов евро

Главными критериями выбора продукции для заказа станут срочные потребности ВСУ, а также возможность быстрого производства и доставки.

Финляндия планирует заказать в интересах Вооруженных Украины вооружение на сотни миллионов евро в рамках коренного изменения политики предоставления военной помощи Киеву. Новая программа будет ориентирована, прежде всего, на приобретение продукции собственного оборонно-промышленного комплекса, а Украина благодаря новой программе финского правительства может получить оружие на 660 миллионов евро.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Финляндии. Отмечается, что финансирование новой программы будет заложено в первый дополнительный правительственный бюджет. Министр обороны страны Анти Хаккянен заверил, что решение не только усилит украинскую обороноспособность, но и поддержит финский оборонно-промышленный комплекс.

"Пока мы в основном поддерживали Украину путем передачи запасов, но в будущем продукция будет в значительной степени заказываться у наших отечественных компаний. Благодаря этим решениям мы усилим шансы Украины на справедливые условия мира, а также поддержим финский оборонный сектор и обеспечиваем безопасность поставок в будущем", – сказал он.

Главными критериями выбора продукции для заказа станут неотложные потребности ВСУ, а также возможность быстрого производства и доставки. Вооружение, боеприпасы и техника, вероятно, будут передаваться Украине в последующих пакетах военной помощи в соответствии с готовностью. Интересный момент в том, что у Финляндии мощный собственный оборонный комплекс: когда-то финский ОПК даже проектировал и изготовлял артиллерию.

Напомним, что в понедельник, 24 февраля, на третью годовщину российского полномасштабного вторжения Украины ряд стран-партнеров объявил о новых пакетах помощи. В один из них даже вошли замороженные активы РФ.

Отметим, у Украины достаточно запасов оружия для продолжения боевых действий в нынешнем темпе только до середины 2025 года без военной поддержки США. После исчерпания американских запасов украинские вооруженные силы потеряют возможность наносить удары на большие расстояния и эффективно защищать свои тыловые позиции.

Между тем, президент США Дональд Трамп дал понять, что США почти не будут участвовать в поставке военной помощи Украине. Эта задача будет переведена на Европу, которая теперь в значительной степени будет ответственна за оборонную помощь украинским войскам, в том числе за предоставление средств противовоздушной обороны.