Трамп может наказать ЕС за поддержку Украины: аналитик объяснил, как именно

Трамп хочет дожать всех для прекращения огня

Президент США Дональд Трамп может прибегнуть к угрозам санкциям Европе из-за поддержки Украины. Более того, такие действия могут быть следствием договоренностей с Кремлем.

Так считает соучредитель аналитической платформы "Михайловский клуб" Владислав Оленченко. В рамках проекта "Мосейчук Podcast" он отметил, что визит президента Зеленского в Вашингтон стал неожиданностью для России.

"Россия в шоке от того, что Зеленский сорвался в Вашингтон. По плану, Трамп должен был его подписать (соглашение о минералах — Ред. ) и дожать на прекращение огня. Это его обязательство в рамках партнерства с Путиным", — заявил эксперт.

Аналитик убежден, что Трамп получил определенные сигналы из Кремля и теперь попытается убедить украинского президента подписать соглашение и согласиться на прекращение огня.

"Сейчас Трамп будет всеми правдами и неправдами пытаться заманить Зеленского и продолжить и подписать это соглашение и заставить его согласиться на прекращение огня. Потому что это его обязанность в рамках общего плана", — объясняет Оленченко.

По словам специалиста, американский президент может давить на европейских партнеров Украины из-за введения санкций.

"Трамп будет кричать о том, чтобы не смели помогать Украине. А если кто-то будет помогать — "я вас санкциями забью"’. Они будут пытаться заставить Европу признать статус-кво, который решен на "Ялте-2" Трампом и Путиным. Мол, согласитесь, что половина Европы снова будет под Московией. А если нет — Путин вас закидает ядерным оружием, а мы наложим санкции", – заметил аналитик.

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