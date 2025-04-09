Когда McDonald’s впервые начал класть игрушки в свое меню и как они выглядели раньше (фото)

Сначала к еде детям клали пазлы, мячики, настольные игры

МакДональдс в Украине запустил новую акцию с эксклюзивными фигурками из игры Майнкрафт (Minecraft). Это вызвало настоящий бум и огромные очереди. Однако когда-то игрушки из Happy Meal (детское меню) выглядели совсем по-другому.

Хэппи Мил – это детский комплексный обед с игрушкой в McDonald’s. Хэппи Мил начали продавать в 1979 году, спустя почти 40 лет после основания McDonald’s, рассказывает bazilik.

Тогда игрушки из McDonald’s были совсем другими. Вместе с гамбургером, маленьким картофелем фри и пакетом печенья клали пазлы, мячики, настольные игры, браслеты и т.д. На коробках были лабиринты и комиксы.

Всё изменилось в 1987 году, когда McDonald’s начал выпускать лицензированные игрушки от Disney. Именно они сделали Хэппи Мил таким популярным. В нем можно было получить всех 101 далматинцев, Микки Мауса, Золушку, Белоснежку и других любимых детских героев.

За всю историю McDonald’s создавали и другие крупные коллаборации: "Трансформеры", "Звездные войны", Hello Kitty, LEGO, Barbie, "Телепузики" и т.д. Наибольшей популярностью пользовалась серия Ty's Teenie Beanie Babies в 1997 году. McDonald's сделал миниатюрные версии популярных мягких игрушек, очень понравившихся малышам. Всего за год ресторан продал более 100 миллионов игрушек.

В марте 1997 года, после успеха мультфильма "Горбун из Нотр-Дама" от Disney, McDonald’s выпустил серию игрушек Happy Meal. Среди восьми фигурок были амулет Эсмеральды, скипетр с Горбуном внутри и барабан Клопена.

Игрушки из МакДональдз прошлых лет

Фото: Facebook-группа Хеппи Мил МакДональдс УКРАИНА

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит новое меню по мотивам Minecraft. В акции входят специальные БИГ МАК МЕНЮ и МЕНЮ ЧИКЕН МАКНАГЕТС по мотивам фильма. В каждом взрослом наборе: биг-мак или нагетсы, средний картофель фри, напиток, а также эксклюзивная коллекционная игрушка, которую нельзя выбрать самостоятельно.