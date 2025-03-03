Уже совсем скоро? Встреча Трампа с Путиным может состояться быстрее, — CNN

Трамп готовится к встрече с Путиным

Встреча Трампа с Путиным готовится в ускоренном темпе. Параллельно с этим ведется подготовка ко второму раунду переговоров, начавшихся в прошлом месяце в Эр-Рияде.

Об этом сообщает CNN. Согласно с материалом, спор между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским во время встречи в Овальном кабинете стал поворотным моментом. Москва с радостью отреагировала на этот конфликт и теперь ожидает ускорения американо-российских переговоров в ближайшие недели.

Официальных объявлений о начале переговоров еще нет, за кулисами уже ведутся разговоры о встрече двух президентов. В Кремле возросли надежды, что из-за ухудшения отношений между Зеленским и командой Трампа вопрос завершения войны в Украине отойдет на второй план, уступив место потенциально прибыльным экономическим соглашениям между США и Россией.

Первый раунд переговоров состоялся в прошлом месяце в Саудовской Аравии между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сообщает CNN, сейчас готовится второй раунд, который может состояться в скором времени и в регионе Персидского залива.

Представитель Кремля по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев заявил CNN, что сотрудничество с США может включать "определенные энергетические соглашения ", хотя конкретных деталей не раскрыл. Отдельно Financial Times сообщает о попытках привлечь американских инвесторов к возобновлению газопровода "Северный поток-2", который Германия остановила в начале российского вторжения в Украину.

Дмитриев призвал администрацию Трампа и Россию сосредоточиться на инвестициях, экономическом росте, развитии искусственного интеллекта и совместных научных проектах. Он даже опубликовал в социальной сети X компьютерную графику с изображением совместной американо-российско-саудовской миссии на Марсе на борту ракеты Space X.

Россия, владеющая четвертыми в мире по объему запасами редкоземельных элементов, предлагает значительные экономические выгоды. "Деловая хватка Трампа разрушает нарративы Байдена. Попытка победить Россию провалилась", – написал Дмитриев в сети X.

Однако события, разворачивающиеся после инаугурации Трампа, указывают не только на экономический интерес, но и на фундаментальную перезагрузку отношений между США и Россией. Такой резкий поворот Вашингтона в Москву рискует оттолкнуть западных союзников и изолировать Европу.

Даже в Кремле отмечают скорость перемен во внешней политике США. "Новая администрация быстро меняет все конфигурации внешней политики. Это во многом совпадает с нашим видением", – заявил спикер Кремля Дмитрий Песков российскому государственному телевидению.

Параллельно с дипломатическими сдвигами происходят изменения и в области безопасности. По информации CNN, США приостановили операции и планирование наступательных киберопераций против России. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "серьезным ударом", поскольку для планирования таких операций нужно время и исследование.

Ранее "Телеграф" писал, что Стивен Кинг бурно отреагировал на заявления Трампа об Украине. Писатель поддерживает Украину в войне с Россией.