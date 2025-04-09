"Барселона" — "Боруссия" Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Первая игра пройдет в Испании

В среду, 9 апреля, испанская "Барселона" сыграет с немецкой "Боруссией" Дортмунд в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Накануне в ЛЧ были сыграны первые два поединка 1/4 финала.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Боруссия" Д. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Барселона" — "Боруссия" Д (обновляется)

Где и когда смотреть матч "Барселона" — "Боруссия" Д

Прямая трансляция матча будет доступна на Megogo по подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн).

Прогноз букмекеров на матч "Барселона" — "Боруссия" Д

Каталонский суперклуб считается фаворитом 2-матчевого противостояния. На выход "Барселоны" в полуфинал специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,19. В то же время подобный успех немцев оценивается коэффициентом 5,00. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы Блаугранас в первой игре в 74%, а Шмелей — в 10%.

История встреч

"Барселона" и "Боруссия" Д встречались между собой 6 раз — 4 победы на счету каталонцев, дважды была зафиксирована ничья. Последняя игра между командами состоялась в текущем сезоне на основном этапе ЛЧ — 3:2 в пользу Блаугранас.

Напомним, каталонский суперклуб занял второе место на основном этапе Лиги чемпионов, "Боруссия" Д стала 10-й, из-за чего дортмундцам пришлось выступать в стыковом раунде ЛЧ. Там немецкий клуб одолел "Спортинг". В 1/8 ЛЧ Шмели выбили "Лилль", а Сине-гранатовые — "Бенфику".

По итогам жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов победитель четвертьфинала "Барселона" — "Боруссия" Д в полуфинале турнира сыграет с победителем противостояния "Баварии" и "Интера".