Цитировала стихи Шевченко и критиковала Спартц: в США есть еще одна украинка-конгрессвумен, кто она?

Марси Каптур несколько раз приезжала в Украину

Республиканка Виктория Спартц, которая критикует Владимира Зеленского и предлагает "отдать земли России", не единственная в Конгрессе США, кто имеет украинские корни. Марси Каптур, которая более 40 лет работает в законодательном органе США, также украинка за происхождением, и долгие годы женщина оказывает поддержку нашей страны на международной арене.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Марси Каптур и что известно о ее жизни и политической деятельности. Мы узнали, что конгрессвумен говорит о войне, развязанной Россией.

Марси Каптур — что известно о конгрессвумен украинского происхождения

Американский политик Марси Каптур родилась в 1946 году в городе Толидо (штат Огайо, США), в семье Анастасии Делорес Каптур (Роговская — девичья фамилия) и Стивена Якова Каптура. Семья ее матери была родом из села Буртин Хмельницкой области.

С 13 лет Марси занялась волонтерством в Демократической партии Огайо, затем получила высшее образование в Академии Святой Урсулы, а также в Университете Висконсин-Мэдисон (степень бакалавра) и в Университете Мичигана (степень магистра).

С 1983 год Марси Каптур представляет 9-й округ штата Огайо в Палате представителей США. Два года назад она официально стала женщиной, которая дольше всего работает в Конгрессе США.

Марси Каптур имеет украинские корни, Фото: Getty Images

В американской политике Марси обладает большим влиянием и долгие годы выступает с инициативами в поддержку Украины. Каптур является сопредседателем Украинского кокуса Конгресса, который объединяет более 90 конгрессменов.

Марси Каптур несколько раз посещала Украину, Фото: Getty Images

Мари никогда не забывала о своих корнях. В 1973 году вместе с матерью она впервые посетила Украину и рассказала, что встретилась там с братом своей бабушки, который 20 лет провел в советских лагерях.

"Он был освобожден в 1952 году, но его брат погиб в лагерях. Его "вина" заключалась в том, что он оказал помощь раненому кулаку — представителю зажиточного крестьянства, которых Сталин стремился уничтожить", — отметила конгрессвумен.

Марси Каптур давно поддерживает Украину, Фото: Getty Images

Тогда Мари открылась страшная правда о Голодоморе, от которого пострадали миллионы человек, в том числе и ее родственники. После поездок в Украину, Каптур стала активно поддерживать нашу страну и сыграла важную роль в принятии проекта резолюции Палаты Представителей о признании Голодомора геноцидом украинского народа, факт которого отрицался долгое время.

Что Мари Каптур говорит о войне с Россией

Поддержку Украине конгрессвумен оказывает давно, но с начала полномасштабного вторжения России она усилила свое влияние, чтобы Конгресс США активнее оказывал военную помощь нашей стране.

Политик стала автором законопроекта "О введении санкций в отношении Российской Федерации в целях обеспечения дополнительной помощи Украине, а также для других целей", а в 2023 году подписала письмо, в котором призывала Джо Байдена передать Украине истребители F-16.

Марси Каптур назвала войну "террористической", Фото: Getty Images

Мари отмечала, что ни одна страна в мире в советское время не пострадала больше чем Украина. Во время своей речи в Конгрессе женщина назвала войну "террористической" и цитировала слова из стиха Тараса Шевченко, призывая помогать Украине одержать победу над Россией.

"Слова украинского поэта Тараса Шевченко звучат особенно правдиво сегодня, как и тогда, когда он написал их почти 200 лет назад: Вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров’ю волю окропіте. Час для української перемоги настав", – отметила Каптур.

Как выглядит украинка-конгрессвумен Марси Каптур, Фото: Getty Images

Также конгрессвумен неоднократно поддерживала политику Владимира Зеленского и критиковала республиканку Викторию Спартц, которая также украинка по происхождению. Мари отмечала, что ее подозрения о возможных связях руководителя ОП Украины Андрея Ермака с РФ, являются "неосмотрительной помощью" Путину и его пропагандистам.

"Телеграф" писал ранее, что известно о муже скандальной конгрессвумен Виктории Спартц. Пара познакомилась в поездке до Москвы.