"Барселона" - "Боруссия" Д: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Первая игра пройдет в Испании

В среду, 9 апреля, столица Каталонии примет большую игру Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Боруссия" Д.

В прямом эфире в Украине поединок "Барселона" — "Боруссия" Д будет доступен для просмотра на медиа-платформе Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча "Барселона" — "Боруссия" Д пройдет в Барселоне (Испания) на стадионе "Олимпик Льюис Компанис", начало игры в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на Megogo по подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн).

Напомним, каталонский суперклуб занял второе место на основном этапе Лиги чемпионов, "Боруссия" Д стала 10-й, из-за чего дортмундцам пришлось выступать в стыковом раунде ЛЧ. Там немецкий клуб одолел "Спортинг". В 1/8 ЛЧ Шмели выбили "Лилль", а Сине-гранатовые — "Бенфику".

По итогам жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов победитель четвертьфинала "Барселона" — "Боруссия" Д в полуфинале турнира сыграет с победителем противостояния "Баварии" и "Интера".