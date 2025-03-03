Кто будет инвестировать в страну, на которую через год-два могут снова напасть?

С учетом того, что простыми словами никто не объясняет суть диалога о перемирии, попробую я.

Трамп формирует соглашение в следующей логике.

1. Мы подписываем перемирие.

2. Для поддержания перемирия с РФ снимают санкции и США начинают с РФ развивать какие-либо проекты.

3. В процессе такого перемирия (мы не получаем оружия, нам уменьшают армию, и должны согласовать территориальные уступки РФ, то есть согласиться на оккупированные территории), мы должны подписать какой-то документ, который обеспечит стабильность.

Теперь я вам расскажу о рисках.

Трамп давит на подписание этого соглашения, потому что это позволит снять санкции с РФ, пока у них не упала экономика.

Если с РФ снимут санкции (а многие ритейлеры к этому готовятся уже), как вы думаете, на что она сразу начнет тратить деньги? В поддержку бизнеса и населения?

Хахаха.

Будет как в анекдоте.

- Папа, это значит, что ты будешь меньше пить?

– Нет, это значит, что вы будете меньше есть.

После чего, накопив жирок, через год РФ может использовать какой-то конфликт на линии столкновения для нового вторжения. И Трамп, как вы понимаете, никаких санкций на них уже не наложит. То есть, после этого мы будем воевать с РФ, на которые будут наложены максимум европейские санкции. Помощи от США уже не будет.

Пока мы держимся за счет дронов. Но РФ уже запланировала развитие своих Сил Беспилотных Систем, в котором будет 270 тыс. личного состава. Если они это реализуют, смогут нивелировать наше преимущество в дронах. Мы будем беззащитны.

Это выглядит как план РФ по "дожатию" Украины. Напомню вам, Трамп, несмотря на то, что при нем бы Путин не напал, во время президентства максимально игнорировал подготовительные действия РФ для вторжения в Украину. Развертывание новых бригад неподалеку от границы Украины, формирование штабов, за это ответственных, стратегические учения "Кавказ — 2020", которые тогда уже все называли отработкой вторжения в Украину.

Трамп знал, что Россия готовится воевать с нами. И сознательно игнорировал это, стараясь снять санкции с РФ. Если вы считаете, что разведка США тупее украинского "Информнапалма", который это указывал годами, то нет, поверьте, с разведкой в США все гуд, все они знали и докладывали.

Но Джавелины?

Да, небольшое количество дали, а потом почему-то не передали выстрелы к ним, которых хватило бы хотя бы на обучение. Поэтому в начале войны наши войска не умели пользоваться джавелинами. Если это показатель нашей поддержки Трампом, то я не знаю что говорить.

Если у нас не будет гарантий, все будут понимать, что Украина — это халиф на время. Кто будет инвестировать в страну, на которую через год-два нападут, потому что Северная Корея продолжает развивать свой ВПК под РФ, именно производство оружия в РФ уже разогнано (денег его поддерживать не хватает), а Европа не успеет нас упаковать, потому что им тоже нужно готовиться.

Это означает никакого развития гражданского бизнеса, мы не сможем отпустить часть армии домой, потому что должны будем ждать следующего вторжения.

Санкции снять сложно. Сейчас санкции начинают работать, деньги заканчиваются (напомню, чтобы продержаться на конец 2024 года, РФ продала из фонда национального благосостояния 171.2 тонны золота, что составляет 48% всего золота там. Чтобы вбросить эти деньги в дефицит бюджета и поддержку войны). Сейчас санкции наложены еще на год, Трамп не может снять их без демократов.

Логика ясна. Хочешь снять санкции и наладить экономику РФ — дай гарантии, что РФ после получения денег на поддержку военного производства и накопления бюджетных денег не использует это для нового вторжения.

Но нет, Трамп стоит на позиции, что мы просто должны быть согласны на такую бомбу отложенного действия, а он будет миротворцем, ну а потом "Украина сама была виновата, что РФ снова напала".

Что раздражает, за поддержку этого плана выступают граждане Украины, которые не в армии. Типа Зеля это должен подписать, потому что у нас так сейчас сложно на фронте.

Да, очень сложно.

Но почему это пишут гражданские, а не бойцы? Вам там очень тяжело? Вы и до ТЦК не дошли, и сейчас выступаете за план, на который в будущем у нас не будет противодействия? Спасибо, патриоты!

Теперь субъективно о переговорах.

Мы какую-то сделку подпишем, конечно, но сейчас идет торг. Темпы движения российской армии падают. Экономика падает. Мы торгуемся. И если вы думаете, что позиция, которую Зеля выносит, — его личная позиция, ну потому что вот вы на кухне с женщиной обсудили это вот так, и думаете, что и в ОП именно так обсуждение происходит, то вы ошибаетесь. Такие позиции консолидируются в диалоге с союзниками и партнерами. Потому что это командная игра. Нас и Европы.

И до чего-то они в процессе договорятся, но быть согласным на что-либо "только бы перестать стрелять и сойтись посередине", где-то я что-то такое слышал.

И с этой @уйней я не был согласен еще давно. Это я вам как организатор первого "Движения Сопротивления Капитуляции" говорю.

Если же вы верите, что РФ после того, как с нее снимут санкции, не нападет, потому что так сказал Трамп, то я бы очень хотел услышать ваши аргументы, почему именно так будет.

Еще раз. Трамп сейчас реализует план РФ. Мы должны себе выторговать лучшие условия. Это и позволит нам привлечь инвестиции, отстроить Украину и, наконец, немного пожить.

UPD. Что отдельно кринжует, так это что одни и те же люди, что у меня на странице, писали о том, что для того чтобы на нас не напали, просто нужно было быть в НАТО (так, в котором нас не ожидали и блокировали наше вступление, но сове-стратегу по@эр на тактику), теперь пишут о том, что Зеленский должен подписывать перемирие. Ох, уж эти любители простых решений, с аллергией на логику…

UPD 2. Для тех, кто воет о том, что мы упадем без американского оружия, напомните, какой был последний пакет и когда? А так, мы сейчас торгуемся, имея как рычаг влияния старлинки и разведданные?

Ну так надо соскакивать со старлинков — микротики и вай-фай мосты, лте-модемы и другие средства никто не отменял.

Без разведданных тоже обойдемся, спутники есть и у Европы. А закупку оружия Европой, тех же патриотов и химарсов никто не отменял, это джаст бизнес, Европа нам это может покупать, никто не поймет, если Трамп начнет блокировать миллиардные контракты, дающие прибыль США, при сокращении оборонного бюджета.

То есть если разобраться, то большее психологическое давление присутствует, после очень сложного и длительного наступления РФ. Но оно кончается. Скоро будет время собрать раму, но надо продержаться.

Источник — Facebook Serg Marco.