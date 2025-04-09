Сырский рассказал, что будет считать победой Украины над Россией

Главнокомандующий ВСУ назвал и более реалистичный сценарий для нашего государства

Победа в войне Украины с Россией должна быть справедлива. А окончание – полный уход россиян с территории нашей страны.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, отвечая на вопрос, что для него будет означать победа. Он назвал максимальную и реалистичную цель.

Александр Сырский считает, что максимальной задачей ВСУ в войне с РФ является выход на границы Украины.

"Справедливый мир — когда вышли на границы, подняли флаги. И это задача максимум", — говорит он.

Главнокомандующий ВСУ назвал более реалистический сценарий нашего государства в битве с россиянами. Военный также сочтет окончанием войны, если солдаты России покинут территорию Украины.

"Реалистическая – когда враг покинет нашу территорию. Не знаю, каким образом. Или военным путем. Но мы делаем все, по крайней мере, чтобы это сделать. Мы можем и должны это сделать. Просто должны учитывать и наши возможности, и реальность", – сказал Сырский.

По его словам, есть границы, они международно признаны. "Мы должны на них стоять — это мое глубокое убеждение. А каким образом это будет сделано? Политическим? С помощью партнеров? Это уже другой вопрос".

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