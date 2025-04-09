"Мальчик из Кривого Рога": бывший советник Залужного рассказал, как относится к Зеленскому

С Владимиром Зеленским волонтер знаком уже 20 лет

Бывший советник экс-главкома Валерия Залужного Юрий Тыра уже очень давно знает Владимира Зеленского. Он рассказал, каким ему запомнился нынешний президент Украины.

Свою историю знакомства с Владимиром Зеленским Юрий Тыра рассказал в интервью российскому оппозиционному изданию "Медуза". Сейчас бывший советник Залужного волонтерит и помогает украинским военным на фронте, обеспечивая их всем необходимым. Как отмечает издание, Тыра два с половиной года уговаривал бывшего комика баллотироваться в президенты.

По словам волонтера, с Владимиром Зеленским он знаком уже 20 лет — с 1 апреля 2005-го. Тогда компания "Текстиль-Контакт", соознователем которой являлся Тыва, заказала на корпоратив в честь своего десятилетия "Квартал 95".

"Текстиль-Контакт" мы создавали когда-то вместе с другом, — сейчас там обшивают все украинские силы обороны. Поначалу мы больше сошлись с артистом "Квартала" Степаном Казаниным, потому что он и охотник, и рыбак. Стали играть с ребятами из команды в футбол. Я просто восторгался тем, что они делают: я большой поклонник КВН", — рассказывает Тыра.

Владимир Зеленский и Юрий Тыра (архивное фото Юрия Тыры)

Самого Зеленского экс-советник Залужного запомнил "замечательным человеком", и отмечает, что нынешний глава государства с тех пор не изменился.

"Зеленский оказался замечательным человеком: порядочным, общительным, воспитанным и деликатным. Постоянно с книгой. Этот мальчик из Кривого Рога смотрел [британское комедийное шоу] "Монти Пайтон" на языке оригинала! Никогда не был жлобом или крысой", — говорит он.

Также Тыра высказался о конфликте Залужного с Зеленским, заявив, что "лидер в стране должен быть один".

"Два капитана в одной команде быть не может — ни у хоккеистов, ни у футболистов, ни у кого. Ничего хорошего из этого не получается", — считает Тыра.

Напомним, в 2023 году появились слухи о конфликте Владимира Зеленского с Валерием Залужным. Они быстро вышли даже за предели страны. Вот, что тогда писали на Западе об этом.