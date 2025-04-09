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Суд отменил мэру Трускавца штраф от ТЦК за "срыв мобилизации"

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Представитель городской рады
Представитель городской рады. Фото Коллаж "Телеграфа"

На решение суда подали апелляционную жалобу

Суд признал необоснованным штраф в 34 тысячи гривен, наложенный на городского глава Трускавца Андрея Кульчинского из-за якобы невыполнения плана мобилизации. Постановление ТЦК отменено, однако окончательное решение еще не вступило в силу из-за апелляции.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на решение Трускавецкого горрайонного суда Львовской области. По материалам дела, в январе 2025 года сразу нескольким председателям местных общин, включая мэров Трускавца и Дрогобыча, выписали штрафы за "срыв мобилизационных мероприятий".

Согласно позиции ТЦК, Трускавец должен был оповестить 141 военнообязанного, но на практике удалось найти только 5 человек. Остальные повестки якобы оставляли в ящиках, вручали родственникам или не передавали совсем.

Суд признал, что такие условия не являлись следствием бездействия мэра. Представитель городской рады сообщил, что осуществлял уведомления без помощи ТЦК или полиции, сталкиваясь с отказами, агрессией и ложной информацией от жителей. Адвокат Кульчинского подчеркнула, что постановление Кабмина, на которое ссылался ТЦК, регулирует ведение учета, но не саму мобилизацию.

Суд пришел к выводу, что мэр действовал в пределах своих полномочий и использовал надлежащий способ оповещения — вручение повесток лично под подпись. Более того, ТЦК был проинформирован о результатах выполнения задач.

Хотя суд отменил штраф, решение еще не окончательно — апелляция уже подана. Разбирательство будет продолжаться в апелляционной инстанции.

Ранее "Телеграф" писал, что ТЦК оштрафовал мэра Дрогобыча за "срыв мобилизации". Городской глава прокомментировал эту ситуацию.

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#Штраф #Суд #Трускавец #Мобилизация