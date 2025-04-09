"Барселона" — "Боруссия" Д: букмекеры оценили шансы команд в Лиге чемпионов

Испанцы — фавориты 2-матчевого противостояния с немцами

В среду, 9 апреля, в Барселоне состоится четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Боруссия" Д.

По мнению букмекеров, Сине-гранатовые являются безоговорочными фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet.

Кроме того, каталонский суперклуб считается также фаворитом 2-матчевого противостояния. На выход "Барселоны" в полуфинал специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,19. В то же время подобный успех немцев оценивается коэффициентом 5,00. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы Блаугранас в первой игре в 74%, а Шмелей — в 10%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Барселона" — "Боруссия" Д:

Favbet: (победа "Барселоны" 1,29 — ничья 6,20 — победа "Боруссии" Д 9,60)

William Hill: (1,30 — 6,00 — 9,00)

Bwin: (1,29 — 6,00 — 9,25)

Встреча "Барселона" — "Боруссия" Д пройдет в Барселоне (Испания) на стадионе "Олимпик Льюис Компанис", посмотреть игру можно в Украине.

Напомним, каталонский суперклуб занял второе место на основном этапе Лиги чемпионов, "Боруссия" Д стала 10-й, из-за чего дортмундцам пришлось выступать в стыковом раунде ЛЧ. Там немецкий клуб одолел "Спортинг". В 1/8 ЛЧ Шмели выбили "Лилль", а Сине-гранатовые — "Бенфику".

По итогам жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов победитель четвертьфинала "Барселона" — "Боруссия" Д в полуфинале турнира сыграет с победителем противостояния "Баварии" и "Интера".