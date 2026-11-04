Большая коробка не всегда лучше: какой новогодний набор от Roshen действительно стоит своих денег

Выбирая сладкий подарок важно не переплачивать за упаковку

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Компания Roshen выпустила сладкие подарочные наборы к Рождественским и новогодним праздникам. Они отличаются наполнением, весом и количеством сладостей внутри.

Однако какой из наборов выбрать и насколько это будет выгодно сразу сориентироваться довольно сложно. "Телеграф" расскажет об ассортименте подарков, что входит в их состав, сколько они стоят и какой наиболее соответствует принципу: цена/качество.

Ассортимент новогодних подарков от ROSHEN сезона 2026-2027 очень широкий. Но, если взять за основные критерии для выбора именно соотношение цены, веса и количества конфет в них, можно выделить 5 вариантов: "Кормушка для птиц", "Новогодний дом" и "Рождественская ярмарка", "Сладкая избушка" и "Новогодняя елка".

Что внутри и какая цена

Набор "Сладкая избушка" является самым выгодным по весу сладостей предложением. Внутри подарка 21 конфета, среди которых: Candy Nut, Красный Мак, Ромашка, Galaretka, Krock, Milky Splash, вафли и леденцы. Однако к минусам набора можно отнести, что среди конфет преобладают недорогие вафельные, желейные и пралиновые изделия. Цена — 108,65 грн.

Подарочный набор "Сладкая избушка"

Набор "Новогодняя елка" кажется наиболее сбалансированным. В нем 28 конфет. Среди них есть вафельные, пралиновые, желейные конфеты, а также леденцы. Этот подарок ощутимо больше предыдущего, однако и цена у него выше — 169,45 грн.

Подарочный набор "Новогодняя елка"

Набор "Новогодний дом" весит почти вдвое больше, чем указанные выше наборы — 730 граммов. Внутри него 42 конфеты, среди которых батончики, вафельные, карамельные, ореховые, желейные сладости, а также шоколадная фигурка Святого Николая. Цена — 349,45 грн.

Подарочный набор "Новогодний дом"

Набор "Рождественская ярмарка" весит 560 граммов. Внутри у него 33 конфеты: батончики Tidbit, конфеты Montblanc с миндалем, вафли, конфеты Candy Nut, желейные сладости, леденцы и шоколадная фигурка Святого Николая. Цена подарка — 269,85 грн.

Подарочный набор "Рождественская ярмарка"

Набор "Кормушка для птиц" имеет наибольший вес — 919 граммов. Внутри у него 50 конфет, среди которых батончики, вафли, пралиновые и желейные конфеты, а также шоколадная фигурка Святого Николая. Цена — 449,75 грн.

Подарочный набор "Кормушка для птиц"

Какой из подарков выгоднее всего покупать

Учитывая все составляющие для выбора, набор "Сладкая избушка" является самым выгодным предложением. В нем сочетаются минимальная цена и больше сладостей за свои деньги.

Подарочный набор "Сладкая избушка" выглядит самым выгодным предложением.

На втором месте — набор "Новогодняя елка". Он выглядит лучшим компромиссом между ценой, весом и количеством конфет внутри.

Подарочный набор "Новогодняя елка" — самое сбалансированное предложение

"Бронза" достается набору "Новогодний дом". Он пригодится, если важно, чтобы подарок был большим и выглядел посолиднее и поважнее.

Подарочный набор "Новогодний дом" производит впечатление размерами

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