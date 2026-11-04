monobank приготовил сюрприз для покупателей TEMU: что нужно сделать, чтобы не упустить выгоду

Покупки в TEMU станут дешевле

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В разделе "Пундики" приложения monobank доступна скидка на покупки в TEMU. Промокод позволит сэкономить 30% на заказе от $20. Воспользоваться им можно только один раз.

О предложении рассказали пользователи Threads, опубликовавшие условия из приложения банка.

Предложение TEMU доступно во вкладке "Пундики" в меню кешбэка monobank

Где найти предложение и как применить промокод

Чтобы получить скидку:

откройте меню кешбэка в monobank;

перейдите на вкладку "Пундики" ;

; выберите карточку TEMU.

Затем активируйте предложение. В окне появится промокод и объяснение, как им воспользоваться.

Код нужно ввести на сайте TEMU при оформлении заказа. Выберите товары на указанную минимальную сумму и введите промокод – после этого применят скидку.

Какие ограничения есть у скидки

Предложение действует на все товары, но воспользоваться им могут только новые пользователи TEMU. Максимальная скидка – $24. После добавления промокода в TEMU на его использование есть 37 часов. Само предложение в monobank действует до 30 ноября 2026 года.

Промокод на покупки в TEMU имеет ограничения по сумме и времени использования. Фото: pyshustaa/Threads.

"Пундики" – раздел партнерских предложений с:

промокодами;

скидками;

бонусными баллами.

Подборки персонализируют для пользователей и обновляют еженедельно.

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