monobank приготовил сюрприз для покупателей TEMU: что нужно сделать, чтобы не упустить выгоду
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Покупки в TEMU станут дешевле
В разделе "Пундики" приложения monobank доступна скидка на покупки в TEMU. Промокод позволит сэкономить 30% на заказе от $20. Воспользоваться им можно только один раз.
О предложении рассказали пользователи Threads, опубликовавшие условия из приложения банка.
Где найти предложение и как применить промокод
Чтобы получить скидку:
- откройте меню кешбэка в monobank;
- перейдите на вкладку "Пундики";
- выберите карточку TEMU.
Затем активируйте предложение. В окне появится промокод и объяснение, как им воспользоваться.
Код нужно ввести на сайте TEMU при оформлении заказа. Выберите товары на указанную минимальную сумму и введите промокод – после этого применят скидку.
Какие ограничения есть у скидки
Предложение действует на все товары, но воспользоваться им могут только новые пользователи TEMU. Максимальная скидка – $24. После добавления промокода в TEMU на его использование есть 37 часов. Само предложение в monobank действует до 30 ноября 2026 года.
"Пундики" – раздел партнерских предложений с:
- промокодами;
- скидками;
- бонусными баллами.
Подборки персонализируют для пользователей и обновляют еженедельно.
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