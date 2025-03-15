"Кровавая игра" Путина и Трампа: в Киеве прошла акция против политики США (эксклюзивные фото)

Планы американского президента вызывают обеспокоенность у украинцев

В Киеве прошла акция в знак протеста против действий Вашингтона в отношении Украины. Под посольством США люди в масках Дональда Трампа и Владимира Путина сыграли в карты.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Организаторы назвали акцию "Wake up, America" ("Проснись, Америка").

Перформанс проходил под песню "Путин, hello", которая очень уж напоминает известную футбольную кричалку. Сыграла ее женщина в костюме Статуи Свободы, обернутой в украинский флаг.

Как видно на снимках с места, под песню станцевали двое людей в масках американского президента и главы Кремля. Они сначала делали вид, что борются друг с другом, а затем начали обниматься и показывать друг другу свои карты.

При этом рядом люди установили плакаты с фотографиями американского миллиардера Илона Маска, вице-президента Джей Ди Вэнса и пророссийского конгрессмена Мэрджори Тейлор Грин. Ниже были прикреплены фото пострадавших от российского вторжения украинских детей.

Как сообщалось ранее, около 56% американцев обеспокоены тем, что у Трампа слишком тесные связи с Путиным. К тому же, большинство выступает против политики, которую администрация Белого дома проводит в отношении Канады и Мексики.