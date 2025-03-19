Журналистка-международник проанализировала разговор Трампа и Путина

Полнейший провал и позор Трампа

Таким стал для США второй телефонный звонок Трампа и Путина. Команда Трампа не то, что не была к нему готова, но и оказалась не в состоянии опубликовать свое официальное заявление по итогам на сайте Белого дома.

Интересно, знают ли американские хоккеисты, что Трамп дал согласие Путину на их матчи с россиянами? Может ли Трамп думал, что он о гольфе договорился?

Что мы имеем по состоянию на сейчас

- официальное заявление на сайте Кремля, где повторены шизофренические требования Путина об остановке западной вооруженной помощи и обмене разведданными из Украины, мобилизации в Украине и т.д.;

- ни одного официального заявления Белого дома, только посты Трампа и спикера БД Кэролайн Левитт;

Причем тезисы о якобы остановке ударов по энергетическим объектам в посту Трампа и заявлении Кремля различаются.

В посте Трампа: "Мы согласились на немедленное прекращение огня по всей энергетике и инфраструктуре…".

В заявлении Кремля: "Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры…".

- более того, Кремлю удалось размыть порядок еще и Ираном, потому что Путин, очевидно, хочет "обменять" (но этого никогда не произойдет) у Трампа свое довольно ограниченное влияние на Тегеран, чтобы тот не так быстро обзавелся ядерными боеголовками, на уступки по Украине;

- давление осуществляется только на Украину вплоть до остановки вооруженной помощи и обмена разведданными, которые уже возобновлены, но почти наверняка снова будут использованы в качестве рычага шантажа, и при этом никаких дополнительных санкций против России, только слова Трампа о "прекрасном разговоре с Путиным";

- ну, и что Трамп дает Путину затягивать время, чтобы Россия достигла максимума на поле боя.

В сухом итоге: ось зла Китай-Россия-Иран-КНДР празднует, потому что Трампом, действительно живущим в ванне российкой пропаганды (ситуация вокруг Курщины это в очередной раз подтвердила), можно очень легко манипулировать. Представляю дальше переговоры с Китаем, КНДР или более широкие переговоры по Тегерану. Сомневаюсь, что Трамп отдаст приказ бить по объектам в Иране или КНДР.

Ну, и российская пропаганда празднует.

Источник — публикация Кристины Зеленюк в Фейсбуке.