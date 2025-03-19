Трамп поймал Путина на лжи относительно деталей телефонного разговора

Трамп добавил, что не очень удивлен тем, что Путин не согласился на полное прекращение огня

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление обитателя Кремля Владимира Путина о том, что во время телефонного разговора 18 марта от него потребовали прекратить военную помощь и предоставление разведданных Украине. По словам Трампа, этот вопрос вообще не обсуждался.

Об этом он сказал журналистке лояльного канала Fox News Лоре Ингрэм. Она попросила Трампа прокомментировать заявление Кремля, где говорилось об этом требовании, на что Трамп сказал, что этот вопрос даже не обсуждали.

"Нет, не требовал — мы не говорили о помощи. На самом деле мы вообще не говорили о помощи, мы говорили о многих вещах, но помощь никогда не обсуждалась", — сказал президент.

Трамп добавил, что не очень удивлен тем, что Путин не согласился на полное прекращение огня, хотя в этот момент выглядел разочарованным. Он предположил, что причина несогласия Кремля состоит в том, что есть "много оружия, направленного друг на друга".

Отметим, по данным СМИ, Трамп был очень разочарован телефонным разговором с Путиным. Трамп надеялся, что Путин согласится на полноценное прекращение огня, которое предлагали Украина и США, однако согласился только на ограниченное, еще и обставил его рядом условий. Это не очень понравилось американскому президенту.

Украина готова поддержать предложение о прекращении ударов по объектам энергетики, о котором договорились президент США Дональд Трамп и житель Кремля Путин. На Банковой пока не знают результаты переговоров, но выполнять требования россиян не будут. При этом, как сообщалось ранее, в СМИ сообщили, что Путин начал разговор с Трампом на час позже запланированного, чтобы продемонстрировать силу.