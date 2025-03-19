"Какой сюрприз": Борис Джонсон эмоционально прокомментировал результаты разговора Трампа и Путина

Политик подчеркнул, что Путин стремится и дальше убивать украинцев

Телефонный разговор Трампа и Путина вызвал критику бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Он очень отрицательно оценил ее результаты.

Джонсон поделился своей оценкой результатов разговора президентов США и России в соцсети Х. Он констатировал, что глава РФ Путин не ведет настоящих переговоров, а насмехается над усилиями по остановке войны.

"Какой сюрприз – Путин отвергает безусловное прекращение огня. Он хочет продолжать бомбить и убивать невинных украинцев. Он хочет разоружить Украину. Он хочет нейтрализации Украины. Он хочет сделать Украину вассальным государством России. Он не ведет переговоры. Он смеется над нами", — написал Джонсон.

Что известно о разговоре Трампа и Путина

Он состоялся во вторник, 18 февраля. По данным журналистов, Путин опоздал на разговор, заставив Трампа ждать. Такое опоздание напоминает предыдущие случаи, когда российский лидер использовал задержки и опоздание как демонстрацию доминирования.

После переговоров Трамп не вышел на пресс-конференцию, как ожидалось, но Белый дом сделал заявление по его итогам. Там заявили, что Трамп и Путин согласились по поводу "огромного потенциала" для улучшения отношений между США и Россией, в частности в экономической и геополитической сферах. Также лидеры обсудили контроль над стратегическими вооружениями. Кроме того, США и Россия заявили о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта в Украине, которые будут проходить на Ближнем Востоке.

Как сообщал "Телеграф", по данным СМИ, Трамп был крайне разочарован телефонным разговором с Путиным. Лидер США надеялся, что Путин согласится на полноценное прекращение огня, предложенное Украиной и Штатами, однако тот согласился только на ограниченное, еще и обставил его рядом условий. Это не очень понравилось американскому президенту.

Украина готова поддержать предложение о прекращении ударов по объектам энергетики, о котором договорились президент США Дональд Трамп и житель Кремля Путин. На Банковой пока не знают результаты переговоров, но выполнять требования россиян не будут.