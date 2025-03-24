Украинский журналист, писатель и публицист Павел Казарин о Дональде Трампе и его власти в США

У нас есть победитель на роль антигероя эпохи.

И это не российский диктатор. Тот предсказуем и достаточно рационален. Мы знаем, кого он считает союзниками, а кого врагами. Знаем его финальную цель и методы ее достижения. В конце концов, он президент самой большой, но полупустой страны. Он – зло известное, ожидаемое и прогнозируемое.

Это и не лидер Китая. Тот укрепляет власть, наращивает мышцы и мечтает о глобальном величии. Пекин намерен пролистать страницу унижений ХХ века, и хотя Тайвань остается главным напоминанием о бессилии прошлого, дальше угроз пока дело не идет.

Теперь в этом конкурсе есть фаворит — 47-й президент США.

Его победа стала основным краш-тестом для ценностей. У правил, которые мы считали нормой, отобрали костыли — и теперь мир следит за тем, насколько вандалостойкая конструкция. Фактически речь идет о том, какой именно дом успели построить демократы за последние десятилетия: соломенный, деревянный или каменный.

Американский президент упраздняет инклюзивность. Клеймит разнообразие. Хоронит мягкую силу. То и дело говорит только со своими сторонниками — и даже не пытается общаться с теми, кто за него не голосовал.

Демократическая модель передачи власти строилась на том, что у нового триумфатора не меньше прав на власть, чем у предшественника. Но вся риторика Трампа построена на том, что у него больше прав на власть, чем у предшественника. Страна, десятилетиями являвшаяся образцом и примером, теперь сносит держательные стены построенного ею здания.

Мы долго убеждали, что институты способны быть инструментом сдерживания. Что демократию защищает разделенность властей. Что парламент, суды, бизнес, профсоюзы, медиа, региональные власти и силовики должны взаимно уравновешивать друг друга — не позволяя никому навязать свою волю другим. А теперь мы наблюдаем за тем, как президент в твиттере запрещает студентам демонстрации, антивакцинатор назначается министром здравоохранения, а самый богатый человек на планете разбирает институции на кирпичики. При полном бездействии несогласных.

Американский опыт был образцом для подражания, чтобы теперь стать своей противоположностью. Все равно что обнаружить, что правильное питание, спортзал и иммунитет – это прямой путь на больничную койку. Оказалось, что конституция, федерализм и десятилетия традиций не гарантируют защиты от рукотворного хаоса, если его автор достаточно самоуверен, настойчив и глух.

К тому же под вопросом оказалась теория оптимального выбора. Ранее считалось, что электоральные неожиданности – это судьба неустойчивых демократий. Что они возможны там, где население прозябает в нищете и подачках. Что в стране с развитой экономикой, фондовым рынком и привычкой инвестировать избиратели обречены поступать рационально, потому что просчитывают последствия. А теперь мы наблюдаем за тем, как 77 миллионов американцев проголосовали за человека, делающего все для роста цен, увеличения безработицы и снижения котировок акций.

Никто теперь не может сказать наверняка, что служит в государстве тем самым отрезанным уголком в сим-карте, который не позволяет его неправильно вставить в телефон. Какой вид должна иметь в демократиях защита от деятельного дурака? Как система должна сопротивляться рукотворному хаосу? Кто должен говорить "нет" чужой эксцентрике и как быть, если от этого возражения решат отмахнуться?

Соединенные Штаты одномоментно превратились в свою противоположность. Американская система теперь напоминает Супермена, перешедшего на темную сторону. Все ее бывшие союзники похожи на других членов Лиги Справедливости. Которые, в общем и целом, достаточно сильны — но, однако, уступают своему недавнему товарищу.

Раньше мы смотрели на антиутопию в кино, а теперь в новостях. Когда-то могли посмеиваться над блокбастерами за сценарную стремительность, а теперь ищем ролевые модели и прогнозы. Поклонники божьей росы могут рассказывать нам о хитрых планах, сильных руках и неординарных решениях, но проблема в том, что мы отныне живем в третьей серии "Звездных войн", а до шестой еще нужно дотянуть.

Феномен Трампа задает перед миром целый список вопросов, на которые мы думали, что знаем ответы. Важна ли репутация? Существует ли этика? Есть ли разница между жертвой и агрессором? Кто теперь может считаться союзником для сильнейшей страны на планете?

Новые США — это случайный зигзаг или новая норма? Какая должна быть система сдерживания и противовесов от деятельного нарцисса? Существует ли коллективный запад, где его границы и кто займет вакантное место лидера?

За этим экспериментом очень интересно наблюдать со стороны. Проблема в том, что этой опции наша страна лишена.

С момента инаугурации Дональда Трампа прошло девять недель.

Источник: пост Казарина в Facebook