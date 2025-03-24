Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич проанализировал, кому принесет выгоду перемирие на море

И вновь "зерновая сделка" либо как совпали интересы США и Российской Федерации.

На переговорах в Эль-Рияде США и Российская Федерация обсуждали вопрос о перемирии на море — новой "зерновой сделке". На первый взгляд, парадоксально ведь:

• Украинские порты и так работают, причем на прием не только зерновозов, но и кораблей, перевозящих другие грузы.

• Российская Федерация также экспортирует свои товары через порты Черного моря.

И если сравнивать ситуацию с 2022 годом, когда судоходство по Черному морю для Украины фактически было заблокировано, то сегодня говорить о "зерновой сделке" как о крайней необходимости не приходится. Однако, в этих разговорах есть своя логика, которая выходит за рамки российско-украинской войны. Вопрос в том, какое государство получит либо сохранит доминирующие позиции в Черноморском регионе, кто из глобальных игроков в будущем получит доступ в Черное море и, соответственно, механизмы продвижения своих интересов регионе.

Если говорить о состоянии на сегодняшний день, то мы имеем с одной стороны судоходство как из Украины, так и из России, да под обстрелами, но в достаточно крупных масштабах. С другой стороны, если сравнивать ситуацию с 2022 годом, то позиции России существенно ослабли. В частности:

• Российский Черноморский флот вынужден был эвакуироваться из Севастополя и крымских баз и сегодня находится в порту Новороссийска. Более того, обсуждается вопрос как спрятать часть кораблей в портах непризнанной Абхазии.

• Украина существенно нарастила возможности нанесения ударов по объектам Российской Федерации не только на море, по прибрежной инфраструктуре. В частности, портовым объектам.

Ослабление РФ естественным образом ведёт к усилению другой черноморской державы — Турции. Которая за последние три года:

• Закрыла вопрос Нагорного Карабаха, а в будущем, после заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, резко усилит своё влияние на Южном Кавказе. В том числе за счёт ослабления позиций РФ в Армении.

• Привела к власти в Сирии коалицию, основу которой составляют протурецкие силы. При этом существенно ослабила позиции курдов, которые пока пользуются поддержкой США.

• Подписала с ливийским правительством в Триполи договор о добыче углеводородов в ливийских средиземноморских водах. Тем самым опередив не только русских, но и американцев.

• Реализует политику вывода государств Каспийского бассейна на европейский рынок нефти и газа через свою территорию.

• реализует совместно с КНР проект южной ветки Road and Belt, что приведёт к существенному росту как турецкого, так и китайского влияния в Юго-Восточной Европе.

• активно входит в Африку с вопросами военно-технического сотрудничества. Речь идёт о торговле оружием, работе военных специалистов и так далее.

• И, наконец, ведёт строительство канала "Стамбул", который может (при наличии интереса и политической целесообразности для Анкары) "обнулить" конвенцию Монтрё.

На первый взгляд, для США мог бы быть выгодным такой процесс. Но у такого тезиса есть несколько контраргументов:

• Правительство Турции сложно отнести к тем, которые будут слепо идти в фарватере политики США. Скорее, наоборот. Анкара может быть тактическим союзником Вашингтона, но лишь тактическим.

• Превращение Турции в региональную супердержаву создаёт проблемы для реализации политики США по созданию региональных проамериканских коалиций. Как минимум, в вопросах проекта "Межморье". В который по идее должны войти достаточно мощные черноморские страны. Например, Румыния. Но, если в регионе есть своя "супердержава", то открытым остаётся вопрос, насколько Бухарест будет лоялен упомянутой идее. Особенно, если Анкара предложит свой формат.

• Сотрудничество Турции и КНР, а так же реализация (в будущем) проектов Iraq Development Road и, в будущем, канала "Стамбул" позволяет Китаю создавать и укреплять южно-европейскую ось своего присутствия в виде Румынии-Венгрии-Сербии.

• Политика Турции по выводу Туркменистана и Казахстана на проекты продажи своих углеводородов через турецкую (либо азербайджанскую) территорию даёт Европе возможность покупки относительно дешёвого сырья. Что забирает у Трампа "пряник" для Путина в виде возврата РФ на европейский рынок газа (через СП с США). Просто если будет газ из Центральной Азии, идея целесообразности возврата Газпрома на рынок будет иметь меньше сторонников.

Кроме собственно "турецких" вводных есть и вопросы связанные с Украиной. Безопасность Одессы? Не думаю. Есть другой объект — Каспийский трубопроводный консорциум — нефтепровод из Казахстана к черноморским портам РФ. Который на 24% (как минимум) принадлежит американским компаниям, 24% в собственности Лукойл и ещё 24% у российского государства. И по инфраструктуре КТК уже прилетало. Менее месяца назад был большой пожар на КТК НПС "Кропоткинская". Туда же некие дроны прилетели буквально вчера.

А теперь давайте поговорим о том, что даст новая "зерновая сделка". Запрет на удары по кораблям и портовой инфраструктуре. А это означает, что РФ беспрепятственно восстанавливает работу КТК, черноморский флот РФ частично возвращается в Севастополь. Русские в очередной раз обустраивают базы наблюдения на "вышках Бойко".

То есть Россия существенно усиливается в регионе, возвращая свои позиции конца 2022 года. Кроме того США не надо будет отвечать на вопросы почему российские удобрения формально под санкциями, но свободно продаются благодаря General License №6 (которая продлевается с конца 2022 года каждые 6 месяцев).

При этом Турция теряет возможность использовать слабость РФ для резкого усиления собственного влияния в черноморском регионе в 2025 году. Как следствие, вопросы реализации китайско-турецких инициатив сталкиваются с новыми условиями и ограничениями. С одной стороны США не в восторге от усиления Китая. С другой РФ так же не будет рада появлению альтернативы для китайского транзита через её территорию.

И эта логика объясняет почему для США вдруг вопрос Чёрного моря стал приоритетным. Для Трампа важно получить закреплённую некими договорённостями (с участием Соединённых Штатов) по черноморскому региону до саммита США-КНР. Ведь тогда, пользуясь его логикой, "одной сильной картой" у него станет больше.

Для РФ выдвижение идеи зерновой сделки выгодно ещё по одной причине. Путину необходимо, чтобы по некому формату договорённостей Украина сказала "нет". Возобновление "зерновой сделки" с украинской точки зрения абсурдно. Но именно украинская сторона в своё время затратила много усилий на продвижение тезиса, что такого рода соглашения являются, скорее, гуманитарными. Заключёнными в интересах слабых государств. И сегодня "нет" по такой теме будет бить по украинским позициям.

Есть ли варианты собственной политики?

• С одной стороны, до заключения сделки "выносить" портовую инфраструктуру РФ. Но вопрос, есть ли для этого достаточная ресурсная база.

• С другой стороны, проводить консультации по сценариям реагирования на подобные вызовы. Как минимум, с Турцией и Румынией. В идеале, ещё и с КНР.

И пытаться выставлять дополнительные условия. Например, ограничения для ЧФ РФ, демилитаризация газодобывающих вышек и так далее. Тянуть время. В том числе предлагая идею "перемирия в воздухе", которая артикулировалась изначально. Для этого нужна определённая политическая гибкость и умение балансировать на интересах партнёров. Хочется надеяться что такие качества у украинской переговорной группы есть.

Источник: пост Игара Тышкевича в Facebook