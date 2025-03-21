США хочет расширить соглашение о полезных ископаемых: подробности от FT

Украинские политики заявили, что готовы к подписанию соглашения

Администрация президента США стремится найти новые условия доступа к украинским полезным ископаемым. В американском правительстве настаивают на заключении мирного соглашения между Россией и Украиной, поэтому следует расширить экономические требования к Киеву.

Как сообщает "The Financial Times", целью Вашингтона является положение о владении и контроле совместного инвестиционного фонда.

Украинские чиновники рассказали, что в рамках этого соглашения обсуждается возможность расширения американской собственности на другие экономические активы, в частности украинские атомные электростанции.

Дональд Трамп в Белом доме 20 марта заявил, что его страна планирует подписать соглашения о редкоземельных ископаемых по всему миру, однако в особом фокусе — Украина.

"Мы очень хорошо работаем с Украиной и Россией, и одна из вещей, которую мы делаем, — это подписание соглашения с Украиной о редкоземельных элементах в ближайшее время", — сказал он, не предоставив никаких подробностей.

Что известно о планах Америки по ЗАЭС?

В ходе телефонного разговора Трампа и Зеленского украинский политик подчеркнул, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) остается украинской собственностью, несмотря на ее оккупацию. Позже Зеленский добавил, что не обсуждал с американским лидером вопрос собственности станции, однако слышал о возможных планах США по ее модернизации.

Высокопоставленные чиновники из Украины, непосредственно участвующие в переговорах, отметили, что администрация Трампа, вероятно, работает над более широким соглашением.

Главной целью в настоящее время является прекращение огня и мирные инициативы, однако партнерство в энергетике и полезных ископаемых все еще обсуждается. Зеленский сначала хочет согласовать вопрос о добыче, а затем рассматривать другие американские инвестиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что соглашение с США включает 2 этапа: рамочную договоренность и более детальное соглашение, которое должно содержать конкретные показатели и пройти ратификацию в Верховной Раде Украины. Зеленский подчеркнул, что Россия является одной из самых богатых по природным ресурсам стран, но не развивает глубокую добычу. Такое заявление прозвучало на фоне комментариев россиян об альтернативном соглашении.

В то же время нардеп от "Слуги народа", председатель комитета ВР по внешней политике Александр Мережко сказал, что было бы гораздо хуже, если бы Трамп вообще не был заинтересован в Украине. Кроме того, извлекать стратегические ресурсы американские компании смогут только после завершения войны.