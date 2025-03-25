Какие редкоземельные ископаемые могут добывать компании совладельца "АТБ" (видео)
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Лицензии на добычу графита имеют несколько компаний
Украина входит в топ-10 стран по запасам графитовых руд в мире. Сейчас известно о шести украинских графитовых месторождений. Однако спецразрешения на них имеют четыре компании, в том числе предпринимателя и совладельца одной из крупнейших украинских корпораций "АТБ-Маркет" Геннадия Буткевича.
Об этом говорится в свежем расследовании Bihus под названием "Олигархи, беглецы и подозреваемые: кто контролирует стратегические ресурсы Украины". Отмечается, что ему принадлежат две из компаний, имеющих спецразрешение.
Речь идет о "Розвиток Побужжя" та "Українська постачальна група". К слову, остальные две компании — это "Заваллівський графітовий комбінат" и "СПИС Україна", которая входит в состав турецкой группы Onur Group.
Согласно данным на сайте Youcontrol, Буткевич является конечный бенефициаром компании "Розвиток Побужжя". Ее совладельцами указаны Якименко Виталий и Настенко Александр. Руководитель — Мисютинский Виталий.
В компании "Українська постачальна група" конечным бенефициаром также является Геннадий Буткевич. Совладельцы — Якименко и Настенко. А руководителем компании указан Сергей Троян.
Геннадий Буткевич — что о нем известно
Геннадий Буткевич – украинский бизнесмен, совладелец корпорации "АТБ", а также основатель инвестиционной компании BGV Group Management, которая развивает бизнесы и проекты в секторах добычи, переработки, энергоэффективности, ритейла и девелопмента.
Родился в Днепре 27 мая 1958 года.
Высшее образование получил в Днепропетровском инженерно-строительном институте и начал карьеру в милиции. Его направлением была борьба с организованной преступностью.
Затем поступил в Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, изучал право и экономику.
Некоторое время имел связи с политикой. В период с 2006 по 2012 годы он был помощником народного депутата от "Партии регионов".
Буткевич вместе с Евгением Ермаковым и Виктором Карачуном стали владельцами торговой компании "Агротехбизнес", которая впоследствии превратилась в "АТБ-Маркет".
Позже он стал владельцем или вошел в долевое владение такими компаниями:
- "Мясная фабрика "Фаворит плюс";
- "Кондитерская фабрика "Квитень";
- ООО "Ритейл-Девелопмент";
- спортивный клуб "Восход";
- киевский конный клуб Equides.
В 2015 году Буткевич основал компанию BGV Group Management, основной деятельностью которой является добыча полезных ископаемых, нефти и газа.
Спустя некоторое время стал владельцем 83,4% компании "Ядерная энергетическая безопасность Украины", а в 2021 году компания Буткевича "Трайдент Геоинвест Украина" приобрела долю в концерне "Укрнафтинвест".
По данным СМИ, Буткевич инвестировал в недвижимость в США, чтобы строить малые ядерные реакторы.
В 2018 году имя владельца АТБ попало в санкционные списки России.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как беглец Дмитрий Фирташ связан с добычей редкоземельных металлов в Украине.
Также мы сообщали о том, кто имеет разрешение на добычу редкоземельных металлов в Украине.