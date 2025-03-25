Какие редкоземельные ископаемые могут добывать компании совладельца "АТБ" (видео)

Лицензии на добычу графита имеют несколько компаний

Украина входит в топ-10 стран по запасам графитовых руд в мире. Сейчас известно о шести украинских графитовых месторождений. Однако спецразрешения на них имеют четыре компании, в том числе предпринимателя и совладельца одной из крупнейших украинских корпораций "АТБ-Маркет" Геннадия Буткевича.

Об этом говорится в свежем расследовании Bihus под названием "Олигархи, беглецы и подозреваемые: кто контролирует стратегические ресурсы Украины". Отмечается, что ему принадлежат две из компаний, имеющих спецразрешение.

Речь идет о "Розвиток Побужжя" та "Українська постачальна група". К слову, остальные две компании — это "Заваллівський графітовий комбінат" и "СПИС Україна", которая входит в состав турецкой группы Onur Group.

Согласно данным на сайте Youcontrol, Буткевич является конечный бенефициаром компании "Розвиток Побужжя". Ее совладельцами указаны Якименко Виталий и Настенко Александр. Руководитель — Мисютинский Виталий.

В компании "Українська постачальна група" конечным бенефициаром также является Геннадий Буткевич. Совладельцы — Якименко и Настенко. А руководителем компании указан Сергей Троян.

Геннадий Буткевич — что о нем известно

Геннадий Буткевич – украинский бизнесмен, совладелец корпорации "АТБ", а также основатель инвестиционной компании BGV Group Management, которая развивает бизнесы и проекты в секторах добычи, переработки, энергоэффективности, ритейла и девелопмента.

Родился в Днепре 27 мая 1958 года.

Высшее образование получил в Днепропетровском инженерно-строительном институте и начал карьеру в милиции. Его направлением была борьба с организованной преступностью.

Затем поступил в Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, изучал право и экономику.

Некоторое время имел связи с политикой. В период с 2006 по 2012 годы он был помощником народного депутата от "Партии регионов".

Буткевич вместе с Евгением Ермаковым и Виктором Карачуном стали владельцами торговой компании "Агротехбизнес", которая впоследствии превратилась в "АТБ-Маркет".

Геннадий Буткевич. Фото: tes-pro.com.ua

Позже он стал владельцем или вошел в долевое владение такими компаниями:

"Мясная фабрика "Фаворит плюс";

"Кондитерская фабрика "Квитень";

ООО "Ритейл-Девелопмент";

спортивный клуб "Восход";

киевский конный клуб Equides.

В 2015 году Буткевич основал компанию BGV Group Management, основной деятельностью которой является добыча полезных ископаемых, нефти и газа.

Спустя некоторое время стал владельцем 83,4% компании "Ядерная энергетическая безопасность Украины", а в 2021 году компания Буткевича "Трайдент Геоинвест Украина" приобрела долю в концерне "Укрнафтинвест".

По данным СМИ, Буткевич инвестировал в недвижимость в США, чтобы строить малые ядерные реакторы.

В 2018 году имя владельца АТБ попало в санкционные списки России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как беглец Дмитрий Фирташ связан с добычей редкоземельных металлов в Украине.

Также мы сообщали о том, кто имеет разрешение на добычу редкоземельных металлов в Украине.