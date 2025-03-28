Угроза суверенитету: в Украине обеспокоены новыми условиями США в соглашении об ископаемых

Один из украинских чиновников прямо сказал, что соглашение "несправедливо" и выглядит как "грабительство"

Новое соглашение о контроле США над критически важными полезными ископаемыми и энергетическими активами Украины вызвало у украинского правительства большую обеспокоенность. США хотят получить все, не давая Украине ничего, что серьезно разозлило Киев: в документе нет даже намека на гарантии безопасности, однако есть многочисленные требования – о чем уже писал украинский нардеп Ярослав Железняк.

Об этом пишет издание Financial Times. Журналисты ознакомились с новым проектом соглашения, который получила Украина от представителей США и подтверждают, что этот документ почти не имеет ничего общего с тем вариантом, который Украина была готова подписывать в феврале.

Украинские высокопоставленные лица, с которыми поговорило издание, говорят, что обеспокоены. Новое соглашение в Киеве уже расценили, как такое, которое может подорвать суверенитет Украины и нанести вред ее экономике, поскольку доходы будут выводиться за границу, а страна фактически попадет в кабальную зависимость от США. Несмотря на то, что Вашингтон требует срочного принятия этой редакции соглашения, в Украине не собираются ее подписывать, а планируют обсудить, изучить и внести собственные правки. Один из украинских чиновников прямо сказал, что соглашение "несправедливо" и выглядит как "грабительство".

Администрация президента США планирует за счет этого соглашения взять под контроль все украинские минеральные ресурсы, включая нефть, газ и ключевые энергетические активы. США требуют создать специальный "инвестиционный фонд", доходы от которого якобы будут распределяться между странами (однако на самом деле почти все будут забирать Соединенные Штаты). При этом в наблюдательном совете, который будет контролировать фонд, три из пяти мест получат американцы, что фактически предоставит Вашингтону право вето.

При этом в проекте говорится, что "взносы Соединенных Штатов после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году" будут считаться частью этого фонда. Однако вся военная и финансовая помощь, оказываемая Украине во времена администрации Байдена, предоставлялась либо в виде грантов, либо в виде безвозвратной помощи, либо в виде кредитов под четкие гарантии за сроки возврата. Издание делает вывод, что Украина, скорее всего, не согласится на новую редакцию соглашения, несмотря на заявления министра США Скотта Бессента, который предполагал, что документ подпишут "на следующей неделе".

Ранее "Телеграф" сообщал, что соглашение с США включает 2 этапа: рамочную договоренность и более детальное соглашение, которое должно содержать конкретные показатели и пройти ратификацию в Верховной Раде Украины. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия является одной из самых богатых по природным ресурсам стран, но не развивает глубокую добычу. Такое заявление прозвучало на фоне комментариев россиян об альтернативном соглашении.

В то же время нардеп от "Слуги народа", председатель комитета ВР по внешней политике Александр Мережко сказал, что было бы гораздо хуже, если бы Трамп вообще не был заинтересован в Украине. Кроме того, добывать стратегические ресурсы американские компании смогут только после завершения войны.