В разведке США предположили, что Путин может использовать самое опасное оружие – СМИ

Полное прекращение огня пока кажется маловероятным

Американская разведка предполагает, что из-за неудач на поле боя и украинских ударов по территории РФ Кремль якобы может прибегнуть к применению ядерного оружия. Об этом говорится в новой открытой оценке разведывательного сообщества США, представленной 25 марта на слушаниях в Сенате.

Как передает Bloomberg, в докладе отмечается, что из-за неудач России на фронте и украинских ударов по ее территории возникают опасения, что Путин теоретически может прибегнуть к такому шагу. Эта оценка была озвучена во время слушаний в сенатском комитете по разведке.

Среди докладчиков были, в частности, директор ЦРУ Тулси Габбард и другие чиновники.

Отдельное внимание в отчете уделено тому, что якобы Россия и Украина пока видят для себя больше рисков в "плохом мире", чем в продолжении боевых действий. Поэтому достижение полного прекращения огня, на чем настаивает администрация Дональда Трампа, выглядит маловероятным в краткосрочной перспективе.

Как утверждают в разведке, для Москвы некоторые успехи на фронте могут позволить тянуть время и усиливать давление, а для Киева любые уступки без реальных гарантий безопасности могут вызвать внутреннее сопротивление.

Несмотря на попытки США продвинуть переговоры, ситуация, по оценкам разведчиков, остается очень сложной. В отчете говорится, что нынешний формат войны на истощение работает в пользу России, которая имеет значительные человеческие и материальные ресурсы, а значит, может постепенно ухудшать позиции ВСУ, даже несмотря на помощь со стороны Запада.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что США достигли важных договоренностей с Украиной и Россией. В частности, речь идет о согласии с обеими сторонами об обеспечении безопасного судоходства в Черном море и запрете использования коммерческих судов для военных целей.