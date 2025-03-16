В Евросоюзе задумались над собственными разведывательными спутниками: что планируют делать

Существующая сеть спутниковой разведки Copernicus предоставляет изображение раз в 24 часа, этого недостаточно

Европейский Союз на фоне политики Соединенных Штатов Америки, значительно изменившейся с приходом к власти Дональда Трампа, изучает возможность создать собственную новую сеть военных спутников. Это укрепит обороноспособность ЕС и снизит зависимость от США.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса. По его словам, Европейская комиссия сейчас изучает возможность расширения европейских спутниковых возможностей для улучшения геопространственной разведки – это позволит своевременно отслеживать угрозы и координировать военные действия.

Однако проект, понятно, потребует реализации не только много времени, но и много денег. Сейчас одним из вариантов есть временное использование коммерческих решений. Спутники должны будут работать на низкой околоземной орбите: это позволит получать обновленные разведывательные данные каждые 30 минут. Для сравнения, существующая сеть спутниковой разведки Copernicus дает изображение раз в 24 часа.

Кроме того, уже сейчас ЕС работает над запуском в работу спутниковой сети IRIS-2, которая должна обеспечить широкополосную спутниковую связь. Также близка к завершению программа Govsatcom, объединяющая национальные спутниковые системы государств-членов Евросоюза.

Отметим, что европейские СМИ постоянно пишут, что Европа должна стать стратегически независимой от Соединенных Штатов, поскольку новый президент США Дональд Трамп постоянно угрожает отменить обязательства американской стороны перед НАТО, и дружелюбно смотрит в сторону диктаторских режимов. Европейские страны должны сделать некоторые шаги для того, чтобы встать на путь реальной оборонной независимости от США.

Недавно американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies прекратила предоставление Украине доступа к своим коммерческим спутниковым снимкам. Отключение было связано с запретом правительства США на передачу разведывательных данных. После того, как предоставление разведданных возобновили, компания снова начала предоставлять Украине снимки.