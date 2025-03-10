США никогда не прекращали? У Трампа сделали важное заявление о разведданных для Украины

Высказались и по соглашению о полезных ископаемых

Соединенные Штаты Америки не прекращали поставлять Украине важные разведданные, необходимые для обороны. Но на встрече в Саудовской Аравии эта тема будет обсуждаться.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News. По его словам, в сети сейчас много манипуляций в отношении американских разведданных.

"Как я понимаю, мы никогда не приостанавливали предоставление разведданных для оборонных нужд украинцев", — сказал он.

Уиткофф уверен, что Штаты не отключали разведку для "чего-то оборонного, в чем нуждаются украинцы". В то же время, обсуждение этого вопроса вынесено на повестку дня встречи американской и украинской делегаций.

Более того, в администрации Трампа видят положительные изменения и в направлении соглашения о редкоземельном полезных ископаемых. К тому же США ожидают "значительный прогресс" в переговорах с Украиной в Саудовской Аравии.

Напомним, президент Трамп говорил, что Штаты в скором времени могут возобновить передачу Украине критически важных разведывательных данных. Обмен разведданными прекратили вместе с оказанием военной помощи, но в отличие от поставок оружия передачу разведданных могут возобновить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую позицию займет Украина на переговорах с США.