Налоговая вводит тотальный контроль за некоторыми украинцами: кого и за что оштрафуют
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Чтобы избежать возможных штрафов и санкций, следует придерживаться 3 шагов
Государственная налоговая служба ввела новый механизм мониторинга онлайн-продаж. Теперь ГНС постоянно отслеживает граждан и налогоплательщиков, которые продают товары через Интернет и получают за них денежные переводы.
Об этом говорится на Facebook-странице учреждения. Главной целью данной инициативы является не только применение штрафных санкций, но и предупреждение возможных нарушений из-за неправильной организации хозяйственной деятельности.
Начиная с 1 марта налоговая получает из Системы учета данных РРО информацию о:
- украинцах, регулярно получающих платежи на собственные счета за проданные товары, фактически ведя предпринимательскую деятельность без официальной регистрации;
- предпринимателях, принимающих оплату, но не использующих зарегистрированные РРО/ПРРО, в нарушение установленных требований по расчетам.
"Только за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО", — говорится в сообщении.
Какие будут штрафы
Предпринимательская деятельность без регистрации — штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а в случае повторного нарушения в течение года или получения дохода в больших размерах (свыше 17 000 грн) — от 34 до 85 тысяч гривен с возможной конфискацией продукции.
Неиспользование РРО/ПРРО карается штрафом в 100% стоимости проданных товаров или оказанных услуг за первое нарушение. После повторного нарушения санкция будет наложена на 150% стоимости.
За неподачу электронной отчетности по РРО и копий фискальных чеков предусмотрен штраф в размере 510 гривен.
Что делать тем, кто осуществляет онлайн-продажи
Специалисты Государственной налоговой службы советуют придерживаться следующих пунктов:
- Официально зарегистрировать предпринимательскую деятельность, если продажа товаров носит систематический характер.
- Использовать зарегистрированные РРО/ПРРО для расчетов, если этого требует закон.
- Своевременно декларировать доходы и платить налоги, чтобы избежать финансовой и административной ответственности.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Министерство финансов Украины приняло обновленную форму налогового расчета по НДФЛ и ЕСВ. Изменения касаются, в частности, юридических лиц и ФЛП, осуществляющих выплаты доходов.