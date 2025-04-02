Налоговая вводит тотальный контроль за некоторыми украинцами: кого и за что оштрафуют

Чтобы избежать возможных штрафов и санкций, следует придерживаться 3 шагов

Государственная налоговая служба ввела новый механизм мониторинга онлайн-продаж. Теперь ГНС постоянно отслеживает граждан и налогоплательщиков, которые продают товары через Интернет и получают за них денежные переводы.

Об этом говорится на Facebook-странице учреждения. Главной целью данной инициативы является не только применение штрафных санкций, но и предупреждение возможных нарушений из-за неправильной организации хозяйственной деятельности.

Начиная с 1 марта налоговая получает из Системы учета данных РРО информацию о:

украинцах, регулярно получающих платежи на собственные счета за проданные товары, фактически ведя предпринимательскую деятельность без официальной регистрации;

на собственные счета за проданные товары, фактически ведя предпринимательскую деятельность без официальной регистрации; предпринимателях, принимающих оплату, но не использующих зарегистрированные РРО/ПРРО, в нарушение установленных требований по расчетам.

"Только за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО", — говорится в сообщении.

Какие будут штрафы

Предпринимательская деятельность без регистрации — штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а в случае повторного нарушения в течение года или получения дохода в больших размерах (свыше 17 000 грн) — от 34 до 85 тысяч гривен с возможной конфискацией продукции.

Неиспользование РРО/ПРРО карается штрафом в 100% стоимости проданных товаров или оказанных услуг за первое нарушение. После повторного нарушения санкция будет наложена на 150% стоимости.

За неподачу электронной отчетности по РРО и копий фискальных чеков предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Что делать тем, кто осуществляет онлайн-продажи

Специалисты Государственной налоговой службы советуют придерживаться следующих пунктов:

Официально зарегистрировать предпринимательскую деятельность, если продажа товаров носит систематический характер.

предпринимательскую деятельность, если продажа товаров носит систематический характер. Использовать зарегистрированные РРО/ПРРО для расчетов, если этого требует закон.

для расчетов, если этого требует закон. Своевременно декларировать доходы и платить налоги, чтобы избежать финансовой и административной ответственности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Министерство финансов Украины приняло обновленную форму налогового расчета по НДФЛ и ЕСВ. Изменения касаются, в частности, юридических лиц и ФЛП, осуществляющих выплаты доходов.