Путин готов уступить территории? В Украине отреагировали на материал FT

В ЦПД призвали не доверять анонимным источникам

Статья "Financial Times", в которой говорится о предложениях Путина относительно территориальных уступок, вызвала бурную реакцию в Украине. Лейтенант Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации РНБО, призвал граждан быть осторожными с информацией, отметив, что в ближайшие дни можно ожидать всплеск фейковых новостей.

Об этом сообщил чиновник на своем Telegram-канале.

"До завтра будет поток фейков и "инсайдов" для путаницы в разных медиа. Некоторые "сливы" являются частью информационных операций", — написал Коваленко.

Что было раньше

Источники "Financial Times" заявили, что во время встречи со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин заявил о готовности отказаться от претензий на 4 украинских области: Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую, частично остающихся под контролем Киева. Взамен Москва требует от Вашингтона признать аннексию Крыма и дать гарантии, что Украина не вступит в НАТО.

В то же время Зеленский ответил, что правительство не получало официальных предложений от США, однако подтвердило готовность к переговорам только после полного прекращения огня. Он подчеркнул, что Украина никогда не признает аннексию Крыма и не согласится на компромиссы по поводу своих суверенных территорий. Среди возможных обсуждаемых вариантов — создание демилитаризованной зоны под международным контролем, размещение европейских миротворцев и гарантии, что Украина не будет использовать силу для возвращения оккупированных территорий. Переговоры по этому вопросу пройдут 23 апреля в Лондоне.

Напомним, "Телеграф" писал, что в России опровергли сообщение о якобы предложении Путина прекратить войну против Украины на текущей линии фронта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью иностранного медиа.