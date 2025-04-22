Трамп может пойти на "соглашение с дьяволом": в ЕС боятся возможной дружбы США с Кремлем

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что у Соединенных Штатов есть инструменты для усиления давления на Россию, однако до сих пор не использовали их в полном объеме. По ее словам, если Вашингтон выйдет из мирного процесса, не применив существующие рычаги, возникнет вопрос: почему?

Об этом Каллас сказала в комментарии AFP, подчеркнув, что Москва затягивает войну, играя на время, а так называемое "пасхальное перемирие" было попыткой не допустить потери терпения Дональдом Трампом. Она также выразила опасение, что даже в случае выхода США из переговоров Трамп может попытаться вернуться в "обычный бизнес" с Кремлем.

Каллас предостерегла, что возможное признание Крыма по российской территории в рамках договоренностей станет стратегической ошибкой.

"Тогда Россия получит то, к чему стремится", — подчеркнула она, добавив, что ЕС никогда не признает аннексии полуострова: "Крым — это Украина". По ее словам, отмена санкций против РФ возможна только после проверенного и длительного соблюдения условий будущего соглашения.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Россия заявила о готовности прекратить боевые действия вдоль действующей линии фронта и скорректировать свои территориальные амбиции. В обмен на это Кремль рассчитывает на геополитические уступки со стороны США, в частности, о статусе Крыма и гарантиях невступления Украины в НАТО.