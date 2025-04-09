Политолог, военный ВСУ Кирилл Сазонов: основные ресурсы армии РФ — в Курской области

Поскольку недооценивать события просто рискованно, но и паника точно не союзник. Противник перешел в наступление на северном фронте. То есть на Сумскую и Харьковскую область. На пиковые значения боевые действия вышли еще 2 недели назад и с тех пор снижения активности нет.

Об этом заявил главком Александр Сырский. В принципе Генштаб об интенсивности боев на Курщине ежедневно сообщал, я периодически писал подробнее. Но в чем смысл, сущность и масштаб происходящего.

Зачем это Москве

Цели противника очевидны. К моменту начала переговоров, которые Кремль хочет оттянуть к осени, они просто обязаны вытеснить ВСУ со своей территории. Не в результате переговоров договориться о выходе или замене, а выбить военной силой. Любой ценой. Не считаясь с потерями. Забыв о других направлениях. Выбить, выжать, превратить территории в лунный пейзаж, но пустой. Потому что иначе собственному населению продать результат как победу над Украиной (Западом, НАТО) невозможно. Да и весь мир уже смеется над "СВО по плану".

Основные ресурсы у них на Курщине, там от 60 до 64 тысяч личного состава. Из которых около 10 тысяч – пограничники. Именно этой массой они и пытаются влезть на территорию Украины. Планировали еще в сентябре "внезапно" и "мощно", но мы ударили первыми, что-то пошло не так.

И при нынешних условиях, когда мы изрядно их там размотали, когда у нас там стоят боевые бригады и приличное количество дронов, когда именно там отлично работает наша ударная авиация — на что хватит этой группировки?

Что будет с Харьковом и Сумами

Речь не идет о наступлении на Сумы. Вообще не близко даже. О Харькове тем более, даже не смешно. Максимум — залезть в приграничье и там окопаться, объявить о создании буферной зоны, сточить ради этого все свои высокомобильные, действительно элитные силы, стащившие на Курщину.

То есть на Запорожском и Константиновском направлении оккупанты не дождутся этих подкреплений для наступления. Что тоже можем считать результатом нам в плюс. И о Белгородской не забываем. Эту проблему им тоже придется решать. И тоже любой ценой, не считаясь с потерями…

Источник — Facebook-страница Кирилла Сазонова.