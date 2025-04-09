Это разные вещи. Слова Сырского про наступления на Харьков и Сумы могли не так понять
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В сети уже стала появляться неккоректная информация
Новое наступление россиян на Харьковскую и Сумскую области не стоит путать с наступлением на Харьков и Сумы. Это совершенно разные вещи.
Об этом в своем Telegram-канале пишет руководитель ЦПИ СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что россияне действительно активизировались в направлении Сумщины и Харьковщины, уже достаточно давно, но это не означает угрозу конкретно для этих двух областных центров.
"О наступлении на Сумы и Харьков пока говорить точно нельзя. Совершенно разные вещи. Не стоит точно извращать слова военных, нужно верно их толковать", — пояснил Коваленко.
Отметим, что ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разговоре с LB.ua рассказал, что новое наступление России в Харьковскую и Сумскую области, о котором предупреждал президент Украины Владимир Зеленский, фактически уже началось.
"Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям", — отметил главком.
После этого в сети стали писать, что якобы наступление идет на Харьков и Сумы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Коваленко предупреждал, что враг может устроить новое наступление в мае. Командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин заявил, что они готовятся к "большему наступлению со стороны россиян".