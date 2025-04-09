Это разные вещи. Слова Сырского про наступления на Харьков и Сумы могли не так понять

В сети уже стала появляться неккоректная информация

Новое наступление россиян на Харьковскую и Сумскую области не стоит путать с наступлением на Харьков и Сумы. Это совершенно разные вещи.

Об этом в своем Telegram-канале пишет руководитель ЦПИ СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что россияне действительно активизировались в направлении Сумщины и Харьковщины, уже достаточно давно, но это не означает угрозу конкретно для этих двух областных центров.

"О наступлении на Сумы и Харьков пока говорить точно нельзя. Совершенно разные вещи. Не стоит точно извращать слова военных, нужно верно их толковать", — пояснил Коваленко.

Отметим, что ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разговоре с LB.ua рассказал, что новое наступление России в Харьковскую и Сумскую области, о котором предупреждал президент Украины Владимир Зеленский, фактически уже началось.

Актуальная карта боев

"Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям", — отметил главком.

После этого в сети стали писать, что якобы наступление идет на Харьков и Сумы.

Сообщение о наступлении в сети

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Коваленко предупреждал, что враг может устроить новое наступление в мае. Командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин заявил, что они готовятся к "большему наступлению со стороны россиян".