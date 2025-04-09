Наступление РФ на Харьковщину и Сумщину уже началось? Сырский сделал заявление

Количество вражеских атак существенно возросло

Новое наступление России в Харьковскую и Сумскую области, о котором предупреждал президент Украины Владимир Зеленский, фактически уже началось. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главком сказал об этом в разговоре с LB.ua. По его словам, Россия продолжает стратегическую наступательную операцию с целью захвата нашей территории, разгрома наших войск и продвижения в глубину.

Враг пытается полностью захватить Донецкую и Луганскую области и части Херсонской и Запорожской областей. Также россияне стремятся создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Сырский констатировал, что, несмотря на происходящие переговоры, военные наблюдают только увеличение интенсивности наступательных действий.

Он подтвердил слова Зеленского в специальном интервью французскому изданию Le Figaro в конце марта. Президент тогда сказал, что у российских властей есть планы начать новую военную операцию на территории Сумской и Харьковской областей.

"Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям", — отметил главком.

Ситуация в Харьковской области на карте deepstate

Ситуация в Сумской области на карте deepstate

Ранее "Телеграф" рассказывал, что руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко предупредил, что враг может устроить новое наступление в мае. Командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин заявил, что они готовятся к "большему наступлению со стороны россиян".