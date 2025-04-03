Россия увеличивает свои войска? В НАТО сделали тревожное заявление

Россия якобы расширяет свое промышленное производство, открывает новые производственные мощности и перепрофилирует коммерческие линии на военные нужды

Армия России якобы наращивает численность войск и восполняет свои потери быстрее, нежели рассчитывали аналитики. Также она обновляет боевую технику и снаряды.

Такое заявление сделал верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете сената США по делам вооруженных сил.

"Россия не только усиливает личный состав, но и беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы", — заявил он.

Согласно его оценкам, якобы российские силы сейчас больше чем в начале полномасштабной войны.

"Россия расширяет свое промышленное производство, открывает новые производственные мощности и перепрофилирует коммерческие линии на военные нужды. В результате ожидается, что в этом году российский оборонно-промышленный комплекс выпустит 1,5 тыс. танков, 3 тыс. бронемашин и 200 баллистических и крылатых ракет "Искандер". Для сравнения: Соединенные Штаты производят всего 135 танков в год и больше не выпускают новые боевые машины пехоты Bradley", — сказал Каволи.

Кроме того, генерал говорит, что Россия наращивает сотрудничество с Китаем, КНДР и Ираном, а также обмен технологиями в военной сфере с ними.

"Углубление стратегического партнерства России с нашими противниками еще больше усложняет обстановку в сфере глобальной безопасности и создает угрозу для США".

Он также подчеркнул, что любое прекращение Соединенными Штатами поставок оружия и разведывательной информации Украине будет крайне пагубно сказываться на ее военных усилиях.

"Украина, по-видимому, решила часть проблемы нехватки войск, воюющих против России, в том числе за счет расширения круга подходящих новобранцев", — отметил Каволи.

Стоит добавить, что в апреле 2024 года Каволи на слушаниях в Конгрессе делал заявление, что армия РФ якобы стала на 15 процентов — чем была, когда она ворвалась в Украину. По его словам, в течение года она якобы увеличила численность своих войск на фронте с 360 тысяч до 470 тысяч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько россиян погибло на фронте с начала 2025 года. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал цифру.