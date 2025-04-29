Новый рекорд: сколько раз за 100 дней президентства Трамп играл в гольф

Почти треть своего президентского срока Трамп играл в гольф

Президент США Дональд Трамп за первые 100 дней второго срока провел больше времени на гольф-полях, чем за аналогичный период первой каденции. За это время он совершил 28 визитов в свои гольф-клубы, что значительно превышает показатель в 18 поездок во время первых 100 дней предыдущего срока.

Соответствующую информацию сообщает Sky News. Отмечается, что Трамп 18 раз посещал Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич близ Мар-а-Лаго, трижды играл в Trump National Doral в Майами, дважды – в Trump National Golf Club Jupiter и дважды – в Trump National Golf Club Bedminster (оба раза с ночевкой).

Еще три визита он совершил в Trump National Golf Course в Виргинии.

Самым любимым полем президента этого года стал клуб в Вест-Палм-Бич. При этом Трамп попал под критику после того, как официальные каналы Белого дома использовали для оглашения его победы на клубном чемпионате по гольфу во Флориде — всего через несколько дней после того, как новые тарифные решения президента привели к значительному падению биржевых индексов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп установил в собственном гольф-клубе статую, посвященную самому себе. Ставший подарком монумент настолько понравился главе государства, что он решил установить его на территории одного из своих объектов.