Из-за Трампа подорожают кроссовки Adidas: кого это коснется прежде всего

Президент Трамп ввел повышенные пошлины с целью вернуть производство в США

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, повлекли не только удорожание автомобилей, техники, электроники, запчастей и других товаров. Неожиданно об этом заявили в Adidas.

По информации BBC, немецкий бренд спортивной одежды предупредил, что не сможет поддерживать уровень прибыли из-за неопределенности с таможенными тарифами. Это напрямую повлияет на стоимость популярных моделей кроссовок на американском рынке.

Главный исполнительный директор Бьорн Гульден заявил: "Поскольку мы сейчас не можем производить почти ни одного из наших продуктов в США, эти более высокие тарифы в конечном счете приведут к росту стоимости всей нашей продукции для рынка США".

Больше всего от новых тарифов пострадают производители одежды, которые размещают производство в таких странах как Китай и Вьетнам. Именно эти страны подверглись самым высоким таможенным сборам от американской администрации.

"Пока невозможно количественно оценить рост расходов вследствие тарифов или сделать вывод о том, какое влияние это может оказать на потребительский спрос на нашу продукцию", — отметил Гульден.

Вьетнам, ставший мировым центром производства спортивной обуви, подпадает под действие самых строгих американских тарифов в размере 46%. Такие гиганты как Nike, Puma и Adidas разместили там свои самые большие производственные мощности.

Президент Трамп ввел повышенные пошлины с целью вернуть производство в США. Однако Adidas утверждает, что в Соединенных Штатах не хватает специализированных предприятий и квалифицированных работников для изготовления кроссовок.

Высокие тарифы для Вьетнама временно приостановлены на 90 дней, пока страны пытаются достичь новых договоренностей. За это время Adidas увеличил экспорт продукции в США и перенаправил товары, производимые в Китае, на другие рынки.

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