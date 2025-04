Криптокомпания Трампа требовала миллионы за "партнерство": вокруг президента США разгорается новый скандал

The New York Times раскрыло схемы криптовалютного бизнеса Трампа

Президент США Дональд Трамп оказался в центре скандала из-за своей криптовалютной компании World Liberty Financial. Как выяснило The New York Times, фирма семьи Трампа предлагала другим компаниям соглашения, где за использование имени президента просила тайные платежи.

В то же время сам Трамп, ранее критиковавший криптовалюты, теперь подписывает указы, повышающие стоимость активов его собственной компании. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Журналистское расследование установило, что World Liberty предлагала другим криптостартапам тайные соглашения, где за "партнерство" с компанией Трампа требовали многомиллионные выплаты. По схеме, стартапы должны были покупать токены World Liberty на суммы от 10 до 30 миллионов долларов, вместо этого компания Трампа инвестировала значительно меньшую сумму в их монеты, оставляя себе до 20% от суммы как "премию".

"Это черное пятно для нашей индустрии", — сказал изданию Андре Кронье, основатель SonicLabs, отклонивший предложение World Liberty.

По словам The New York Times, компания успешно привлекла инвесторов из разных стран, включая Израиль, Гонконг, ОАЭ и Сингапур. Некоторые инвесторы имеют проблемы с американскими регуляторами или стремятся получить одобрение администрации Трампа для своих бизнес-проектов в США.

В материале отмечается, что президент США уже осуществил несколько политических решений, непосредственно повлиявших на стоимость активов World Liberty. В частности, объявление о создании "Криптовалютного резерва США", в которое войдет Ether – криптовалюта, которую World Liberty накопила на 240 миллионов долларов, повлекло за собой рост ее стоимости на 33 миллиона долларов за один день.

Демократы в Конгрессе выразили обеспокоенность смешением бизнес-интересов и президентских полномочий, однако их попытка внести поправки в законопроект о стейблкоинах, чтобы запретить семье Трампа выпускать собственную стабильную криптовалюту, потерпела неудачу, пишет The New York Times.

Критики сказали изданию, что ни один из предыдущих бизнесов семьи Трампа не создавал таких масштабных конфликтов интересов, как World Liberty Financial. А это, по их словам, размывает границу между частным предпринимательством и государственной политикой беспрецедентным в истории США образом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Конгресс внесено предложение об импичменте Трампа. Мы рассказали, сколько их было уже за всю историю.