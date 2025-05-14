Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров рассказал о реакции Путина на предложение Зеленского провести переговоры в Турции

Вместо того чтобы поднять брошенную ему Зеленским перчатку, Путин встал на карачки и уже третьи сутки ее обнюхивает, пока не решаясь даже укусить.

Вся пропаганда РФ, сопя от усердия, заранее смывает с кремлевского пациента клеймо труса, который не решился принять вызов президента Украины и ехать в Стамбул на прямые переговоры.

Поведение Путина комично. Получив картель, прямой вызов на настоящую дуэль, так себя не ведут.

Это жестокая суть, очищенная от лишних словес. Политологи же устроили безумный танец вокруг костра Стамбульской темы. Поражает разнообразие ракушек, из которых сделаны их бусы. Все адски вращают глазами, пускают изо ртов пену и пророчествуют.

Источник: Telegram-канал Александра Невзорова.