Путин "продает" Трампу мир в Украине. Климкин рассказал, у кого козырей больше

Большинство этих договоренностей США с Россией будет непубличным.

Российский лидер Владимир Путин будет "продавать" президенту США Дональду Трампу мир в Украине под непубличные условия. Ему нужны договоренности по контролю над стратегическими вооружениями и понимание того, кто и что будет делать в других регионах мира, кроме Европы.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он объяснил, есть ли у Путина козырные карты для такой игры.

По словам дипломата, Путину нужны договоренности и понимание: США будут наказывать Россию за дальнейшее движение в сторону Китая или нет. Однако эти вещи выходят за переговорные рамки по Украине.

— А в наших рамках Путин будет "качать" историю, чтобы американцы пытались нагнуть нас на какие-то внутриполитические шаги, важные для Путина. Он будет продавать их у себя как "денацификацию", но фактически это будет означать проекцию "русского мира" на какую-то часть нашей политики. Ему также критична история с тем, какие виды вооружений американцы будут поставлять нам или наоборот — запретят поставки? Какие разведывательные данные? Какая логистика? И масса всего прочего. И как вы понимаете, большинство этих договоренностей будет непубличными, — говорит экс-глава МИДа.

По его мнению, Путин "продает" эту историю. Но его проблема в том, что американцы сказали: прекращение огня – это классная история, они этого хотят, но если его цена слишком высока, то следует работать на более широкую перспективу.

— А в более широкой перспективе у Путина, как любит говорить Трамп, карт меньше. У американцев больше рычагов влияния и они могут их более гибко и последовательно применять, — продолжает Павел Климкин.

Он предположил, что Трамп не прочь получить что-то к лету. Но если и не получит, то не будет размазывать слезы по щекам.

— Он улыбнется и будет играть в более широкие игры. Поэтому Вэнс как раз и потролил Россию этим высказыванием: хотите дальше говорить? Ну, мы еще 100 дней поговорим. А потом экономика [РФ] еще просядет, посмотрим, что будет с ценой на нефть. Поэтому американцы, по-моему, действуют довольно грамотно. Вопрос лишь в том, что их повестка дня намного больше нашей. И нам нужно найти свое место в их большой повестке дня, — подытожил Павел Климкин.

Напомним, ранее он объяснил "Телерафу", почему Штатам не нужен скорый мир в Украине.